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Kadın - Aile Uzmanı kötü haberi verdi: Flavonoid bakımından zengin gıdaların demans riskini azaltabileceği ilan edildi!
Kadın - Aile

Uzmanı kötü haberi verdi: Flavonoid bakımından zengin gıdaların demans riskini azaltabileceği ilan edildi!

Yeniakit Publisher
2024-09-18 20:33:00 - 2024-09-18 20:40:50
Uzmanı kötü haberi verdi: Flavonoid bakımından zengin gıdaların demans riskini azaltabileceği ilan edildi!

Kuzey İrlanda'da yapılan bir araştırma yapan Profesör Aedin Cassidy açıkaldı! Çilek ve çay gibi flavonoid bakımından zengin gıdaların daha fazla tüketilmesinin, demans (bunama) riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Araştırmacı konu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Kuzey İrlanda'daki Belfast Queen's Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırmada, flavonoidden zengin gıdaların tüketiminin demans hastalığıyla ilişkisi incelendi.

Araştırmada, çilek ve çay gibi flavonoid açısından zengin yiyecek ve içeceklerin daha fazla tüketilmesinin demans hastalığı riskini azaltabileceğine işaret edildi.

Bitkisel gıdalarda bulunan flavonoidlerin antioksidan, antienflamatuar gibi birçok faydalı özelliği olduğu belirtilen araştırmada; flavonoidlerin kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalık riskinin azalmasının yanı sıra bilişsel işlevlerin iyileştirilmesiyle de bağlantısının olduğu kaydedildi.

Araştırmanın başyazarı Profesör Aedin Cassidy, yaptığı açıklamada, dünya genelinde demansın yaygınlaştığını ifade etti.

Cassidy, İngiltere'de, yaklaşık yarım milyon kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu "Biobank" adlı biyomedikal veri tabanından 40-70 yaşlarındaki 120 binden fazla kişinin verilerini inceleyerek bu bulguya vardıklarını anlattı.

Aedin Cassidy, günde 6 porsiyon daha fazla flavonoid zengini gıda tüketmenin demans riskini yüzde 28 oranında azalttığını belirtti.

Araştırma ekibinden Dr. Amy Jenning, demansın etkili bir tedavisinin bulunmadığını, dolayısıyla sağlıklı beslenmeye ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.

Araştırmanın sonuçları, JAMA Network Open dergisinde yayımlandı.

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