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Sağlık Uzmanı açıkladı: Varis nedir, varis çorabı faydaları nelerdir?
Sağlık

Uzmanı açıkladı: Varis nedir, varis çorabı faydaları nelerdir?

Varis önemli bir damar hastalığının habercisidir! Bacağımızdaki varislerin, ister ince kılcal isterse kalın damarlarda olsun, önemli bir damar hastalığının habercileridir.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 16:13:00 - 2022-01-16 16:15:10
Uzmanı açıkladı: Varis nedir, varis çorabı faydaları nelerdir?

Varis, toplardamarların deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülmesidir. Başlangıçta damarların genişlemesi sonucu şişlikler görülse de varis bulgularının artması ile büyük damar paketleri oluşabilir ve hatta damar çatlamaları görülebilir Varis tedavisinde mevsimsel bir engelin olmadığını belirten Prof. Dr. Farsak, "Hangi ayda yapılırsa yapılsın aynı başarı elde edilebilir. Ancak ameliyat sonrası, yaklaşık 15-20 gün varis çorabı giyilmesi gerekir” uyarısında bulundu.

Varis çorabı faydaları

Türkiye'de varis oluşumunun genellikle kozmetik sorun olarak görüldüğünü belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bora Farsak, sadece öyle olmadığını, sağlık açısından varis tedavisinin çok önemli olduğunu söyledi. Tedavi için en uygun aylarda olunduğunu belirten Prof. Dr. Farsak, "Hastalar, tedavi edildikten sonra tedaviyi tamamlamak için varis çorabı giymeli. Bu yüzden rahatlık açısından varis tedavisi için en uygun aylardayız" diyerek varis tedavisini kolaylaştırmak için en uygun zamanın kış ayları olduğunu kaydetti.

Varis çorabı

Varis hastalarında bacak ağrısı ve şişliği gibi yakınmaları azaltırlar. Toplar damar yetmezliği ve varis tedavisinde uygulanan damar içi lazer (endovenöz lazer ablasyon) gibi yöntemler sonrasında hastanın yakınmalarını azaltmak amacıyla kullanılırlar.

Varisin belirtileri nelerdir?

  • Bacaklarda mavi mor şişlikler.
  • Ağrı
  • Bacaklarda ağırlık hissi.
  • Bacaklarda şişlik.
  • Bacaklarda uyuşukluk.
  • Kaşınma.

Varis tedavisi nasıl olur?

Varisleşmiş damarların kapatılmasından başka çare yoktur. Varis skleroterapi, köpük ve lazer ile tedavi edilebilmektedir. Temel olarak varisleşmiş damarların, dışarıdan kremle veya ilaçlarla tedavi edilmesi mümkün değildir.

 

 

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