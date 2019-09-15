Uzmanı açıkladı: CHP'li ve HDP'li belediyelerden kovulan işçiler 30 gün içinde oraya başvursun!

Taha Emre Özdemir Ankara

CHP'li belediyelerdeki işçi çıkarmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İş Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, "Çalışanların işine, AK Parti üyesi veya bankamatik memuru oldukları hatta iki seçim arasında işe alındıkları gerekçe gösterilerek son veriliyor. Bu iddialar çeşitli platformlarda dile getirilse de işçilere yapılan fesih bildirimlerinde 'bu gerekçeler' yer almıyor. Yasaya göre bir partinin üyesi olmak, iki seçim arasında işe alınmak işten çıkarılma nedeni olamaz." dedi.

'Seçimden önce söz verenler neredeler?'

"31 Mart seçimlerinde el değiştiren belediyelerde işten çıkarılanların sayısı her geçen gün artıyor." diyen Zengin, "Seçimlerden önce CHP Genel Başkanı ve bugün belediye başkanı olan CHP adayları hiç kimseyi işten çıkartmayacaklarını, hiç kimsenin aşıyla, işiyle oynamayacaklarını söylemişti. Ancak bugün itibariyle özellikle CHP'li ve HDP'li belediyelerde yaklaşık 6 bin işçinin işten atıldığı, yüzlerce sözleşmeli memurun sözleşmesinin feshedildiği, 30 bin işçinin ve 8 bin memurun baskıyla sendikalarından istifa ettirildikleri gerçeğiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

'İşçilere çıkartıldıklarını sanal ortamdan bildiriyorlar'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait MEDYA AŞ., İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, İSTGÜVEN gibi şirketlerden binlerce işçi çıkartıldığını hatırlatan Zengin, şunları söyledi:

"Adana, Antalya ve birçok belediyede işçi kıyımları yaşanıyor. Hala işçi çıkartma çalışmalarının da yapıldığı söyleniyor. Gerekçesiz olarak işten çıkartılan işçiler geçen hafta İBB önünde oturma eylemine başladılar. İşçiler kendilerine gönderilen bir cep telefonu mesajıyla işten atıldıklarını öğreniyorlar. Herkesi kucaklama iddiasında olan, dilinden sevgi sözcüğünü eksik etmeyen Ekrem İmamoğlu, işten attığı işçilere ise çıkartıldıklarını sanal ortamdan bildirmeyi layık görüyor."

‘Atılan işçilere 'CV bırakın, değerlendirelim' diyorlar’

İBB’den atılan işçilerden seçilen üç temsilcinin İmamoğlu ile görüştüğünü hatırlatan Zengin, şöyle konuştu:

"İBB Başkanı “işinizin ehli olduğunu düşünüyorsanız CV bırakın değerlendirelim” diyor. İşten atılan işçilerle dalga geçer gibi CV bırakın değerlendirelim demek çok vahim bir durum. Atılan işçiler işinin ehli ise neden çıkartıldı? İşten atanlar işçinin işinin ehli olup olmadığından habersiz ise durum daha da vahim."

'Fesih bildiriminin sebebi kesin bir şekilde belirtilmeli'

Belediyelerde işten çıkartılan işçilerin İş Kanunu kapsamında hakları olduğuna dikkat çeken Zengin, sözlerine şöyle devam etti:

"İş Kanunu'na göre işten çıkartmalarda; işverenin işten çıkartmayı yasada belirtilen geçerli bir sebebe dayandırması, fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmesi ve fesih bildirimini yazılı olarak yapması zorunludur. İşçiyi yasada belirtilen geçerli bir nedenle işten çıkardığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. Hukuksuzca işten çıkartılan çalışanlar adli makamlara başvurduklarında bu davaların kararı çok hızlı verilir. Mahkemece verilen karar hakkında istinaf yoluna başvurulması hâlinde, Bölge Adliye Mahkemesi de kararını ivedilikle ve kesin olarak verir."

'Hukuksuzluğa uğrayan işçiler arabulucuya başvurmalı'

"İşten atılan çalışanların ilk yapması gereken 30 gün içinde arabulucuya başvurmalarıdır. İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. 2018 yılından itibaren arabulucuya gitmeden işe iade ve işçi alacak davaları açılamıyor. Bu nedenle önce arabulucuya gidilecek, sonra taraflardan biri anlaşmayı kabul etmezse dava açabilme imkanı oluşacak. Arabulucu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde başvuruyu sonuçlandırmak zorunda. Arabulucunun bu süreyi zorunlu hallerde en fazla bir hafta uzatılabilmesi de mümkün."