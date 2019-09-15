0553 313 94 23

Uzmanı açıkladı: CHP'li ve HDP'li belediyelerden kovulan işçiler 30 gün içinde oraya başvursun!

CHP'li ve HDP'li belediyeler tarafından çalışanların hukuksuzca işten çıkartılmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İş Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, "Yasaya göre bir partinin üyesi olmak, iki seçim arasında işe alınmak işten çıkartılma nedeni olamaz." dedi ve ekledi: "CHP veya HDP'li belediyeler, kamuoyuna sundukları iddialarını resmiyette fesih sebebi olarak gösteremiyor."

15 Eylül 2019 Pazar 20:16
Uzmanı açıkladı: CHP'li ve HDP'li belediyelerden kovulan işçiler 30 gün içinde oraya başvursun!

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

CHP'li belediyelerdeki işçi çıkarmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İş Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, "Çalışanların işine, AK Parti üyesi veya bankamatik memuru oldukları hatta iki seçim arasında işe alındıkları gerekçe gösterilerek son veriliyor. Bu iddialar çeşitli platformlarda dile getirilse de işçilere yapılan fesih bildirimlerinde 'bu gerekçeler' yer almıyor. Yasaya göre bir partinin üyesi olmak, iki seçim arasında işe alınmak işten çıkarılma nedeni olamaz." dedi.

'Seçimden önce söz verenler neredeler?'

"31 Mart seçimlerinde el değiştiren belediyelerde işten çıkarılanların sayısı her geçen gün artıyor." diyen Zengin, "Seçimlerden önce CHP Genel Başkanı ve bugün belediye başkanı olan CHP adayları hiç kimseyi işten çıkartmayacaklarını, hiç kimsenin aşıyla, işiyle oynamayacaklarını söylemişti. Ancak bugün itibariyle özellikle CHP'li ve HDP'li belediyelerde yaklaşık 6 bin işçinin işten atıldığı, yüzlerce sözleşmeli memurun sözleşmesinin feshedildiği, 30 bin işçinin ve 8 bin memurun baskıyla sendikalarından istifa ettirildikleri gerçeğiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

'İşçilere çıkartıldıklarını sanal ortamdan bildiriyorlar'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait MEDYA AŞ., İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, İSTGÜVEN gibi şirketlerden binlerce işçi çıkartıldığını hatırlatan Zengin, şunları söyledi:

"Adana, Antalya ve birçok belediyede işçi kıyımları yaşanıyor. Hala işçi çıkartma çalışmalarının da yapıldığı söyleniyor. Gerekçesiz olarak işten çıkartılan işçiler geçen hafta İBB önünde oturma eylemine başladılar. İşçiler kendilerine gönderilen bir cep telefonu mesajıyla işten atıldıklarını öğreniyorlar. Herkesi kucaklama iddiasında olan, dilinden sevgi sözcüğünü eksik etmeyen Ekrem İmamoğlu, işten attığı işçilere ise çıkartıldıklarını sanal ortamdan bildirmeyi layık görüyor."

‘Atılan işçilere 'CV bırakın, değerlendirelim' diyorlar’

İBB’den atılan işçilerden seçilen üç temsilcinin İmamoğlu ile görüştüğünü hatırlatan Zengin, şöyle konuştu:

"İBB Başkanı “işinizin ehli olduğunu düşünüyorsanız CV bırakın değerlendirelim” diyor. İşten atılan işçilerle dalga geçer gibi CV bırakın değerlendirelim demek çok vahim bir durum. Atılan işçiler işinin ehli ise neden çıkartıldı? İşten atanlar işçinin işinin ehli olup olmadığından habersiz ise durum daha da vahim."

'Fesih bildiriminin sebebi kesin bir şekilde belirtilmeli'

Belediyelerde işten çıkartılan işçilerin İş Kanunu kapsamında hakları olduğuna dikkat çeken Zengin, sözlerine şöyle devam etti:

"İş Kanunu'na göre işten çıkartmalarda; işverenin işten çıkartmayı yasada belirtilen geçerli bir sebebe dayandırması, fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmesi ve fesih bildirimini yazılı olarak yapması zorunludur. İşçiyi yasada belirtilen geçerli bir nedenle işten çıkardığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. Hukuksuzca işten çıkartılan çalışanlar adli makamlara başvurduklarında bu davaların kararı çok hızlı verilir. Mahkemece verilen karar hakkında istinaf yoluna başvurulması hâlinde, Bölge Adliye Mahkemesi de kararını ivedilikle ve kesin olarak verir."

'Hukuksuzluğa uğrayan işçiler arabulucuya başvurmalı'

"İşten atılan çalışanların ilk yapması gereken 30 gün içinde arabulucuya başvurmalarıdır. İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. 2018 yılından itibaren arabulucuya gitmeden işe iade ve işçi alacak davaları açılamıyor. Bu nedenle önce arabulucuya gidilecek, sonra taraflardan biri anlaşmayı kabul etmezse dava açabilme imkanı oluşacak. Arabulucu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde başvuruyu sonuçlandırmak zorunda. Arabulucunun bu süreyi zorunlu hallerde en fazla bir hafta uzatılabilmesi de mümkün."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 20:16
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. Adana
  5. Tarkan Zengin
  6. İş Kanunu
  7. İş Mahkemeleri Kanunu
  8. belediyelerden kovulan işçi
  9. işçi hakları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizden su ısıtıcı da çıktı duvar saati de
    1. Denizden su ısıtıcı da çıktı duvar..
    2. Antalya’da seraları tehdit eden sazlık..
    3. Hatay’da su ürünleri av sezonu açıldı
    4. Contemporary Istanbul sona erdi
    5. Devrilen traktörün altında kalan şahıs..
    6. Otururken başına yorgun mermi isabet..
    7. 4A-4B-4C emeklilik yaşı hesaplama
    8. UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet..
    9. Pegasus Golf Challenge Turnuvası Kemer..
    10. AÖL kayıt yenileme süresi ne zaman..
    11. Çavuşoğlu: "Bugünkü açıklamamızdan..
    12. Türk Hava Yolları Kadın Voleybol..
    13. Trabzonspor-Gençlerbirliği maçından..
    14. KPSS 2020 ne zaman?
    15. Vali Gündüzöz’den taziye ziyareti
    16. İsmail Kartal: "Çok fazla pozisyon..
    17. Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerinde oy..
    18. TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Adana..
    19. Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil,..
    20. Eski generalin emir astsubayı da..
    21. Uzmanı açıkladı: CHP'li ve HDP'li..
    22. Antalya’da mahalleliyi sokağa döken..
    23. Aksaray’da su baskınlarına AFAD..
    24. 25. Geleneksel Karapürçek Yağlı..
    25. "Benim evladımı bana versinler artık..
    26. AB'nin İsrail'deki ofisine saldırı
    27. Kovulan İBB çalışanları CHP'ye isyan..
    28. Tunus cumhurbaşkanı seçimi için sandık..
    29. Filistin'den İsrail hükümetinin Batı..
    30. Suriye'de Türkiye sınırındaki..
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir