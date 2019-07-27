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Uzmandan uyarı: "Lenfödem’de erken evrede tedavi çok önemli"

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:06
Uzmandan uyarı: "Lenfödem’de erken evrede tedavi çok önemli"

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şebnem Tamcı, "Lenfödem oluştuktan sonra, tamamen geri dönüşü mümkün değildir. Bu nedenle oluşumunun engellenmesi ve de oluştuğunda erken evrede müdahale etmek çok önemlidir" dedi.


Lenfatik dolaşım sisteminin arter ve ven dolaşım sisteminden sonra 3. dolaşım sistemi olduğunu belirten Özel Ata Sağlık Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şebnem Tamcı, hastalığın tanısı ve tedavisi hakkında bilgi verdi. "Lenf damarlarımız cildin hemen altında yer alır ve kollardan gelen akım koltuk altındaki , bacaklardan gelen akım kasıklardaki lenf nodlarına dökülürler" diyen Tamcı, lenf dolaşımınınherhangi bir sebeple bozulması ve bu lenfatik sıvının cilt altında birikmesi ile oluşan şişliğe lenfödem denildiğini söyledi.


Lenfödemden etkilenen vücut bölgesinde ağırlık hissi, ağrı, hissizlik, hareket kısıtlılığı, kontrol edilmediği durumlarda ise enfeksiyon gelişebildiğini vurgulayan Dr. Tamcı, "Hastanın etkilenen uzvunda şişlik hissetmesi lenfödem tanısı için yeterlidir. Klinik takipte uzuvlarınçevre ölçüm farkları veya hacimleri takip edilir" şeklinde konuştu.


Lenfödem oluştuktan sonra, tamamen geri dönüşün mümkün olmadığını kaydeden Dr. Tamcı, şunları söyledi: "Oluşumunun engellenmesi ve de oluştuğunda erken evrede müdahale etmek çok önemlidir. Tedavide tüm dünyada en etkin tedavi yöntemi olarakkabul edilen yöntem Kompleks Dekonjestif Tedavidir. Tedavinin ilk aşamasında cilt bakımı ve eğitimi ardındanbu alanda eğitim almış sağlık profesyonelleri tarafından manuel lenf drenaj masajı veözel bandajlama uygulanır. Bandaj en az 21 saat süreyle kalır. Özellikli egzersizler yapılır. Bası giysisi planlanır. En az 2-4 hafta süren bu tedaviden sonra hastanın kendi kendine yapacağı koruma fazına geçilir. Cilt bakımı, özellikli egzersizler, bası giysisi ve bandajlamaya devam edilir. Aralıklı vizitlerle ödem takip edilir. Bunlardan başka pnömotik kompresyon uygulanması, kinezioband uygulaması, elevasyon, aerobik egzersizler, obezite ile mücadele de tedavinin parçalarıdır."

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:06
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