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Gündem "Uzman yalancı" Sedef Kabaş, milleti Sedat Peker'e şikayet etti!
Gündem

"Uzman yalancı" Sedef Kabaş, milleti Sedat Peker'e şikayet etti!

Yalan söyleme konusunda ustalaşan ve yaptığı konuşmalarda, "İftira nasıl atılır?" sorusuna cevap veren sözde gazeteci Sedef Kabaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Sedat Peker'e şikayet ederek kimlerin safında olduğunu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 16:10:00 -
"Uzman yalancı" Sedef Kabaş, milleti Sedat Peker'e şikayet etti!

Son haftalarda yayınladığı videolarla AK Parti hükümetine saldıran organize suç örgütü elebaşısı Sedat Peker, bugün yayınladığı yeni konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Konuşmasında Peker, “Tayyip abinin patronu halk. Maaşını halk ödüyor ama millet bunun farkında değil.” dedi.

Peker’in sözlerine, yalan konusunda uzmanlaşan Sedef Kabaş destek verdi. Daha önce defalarca skandal açıklamalarıyla gündeme gelen Sedef Kabaş, Peker’in sözlerini paylaştı, milleti hedef aldı ve mesajın sonuna Sedat Peker’i etiketledi.

“Millet bunun farkında değil” dedikten sonra Peker’i etiketleyerek ona mesaj gönderen Kabaş, milleti organize suç örgütü liderine şikayet etti.

İşte Kabaş’ın mesajı:

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