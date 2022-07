Uzmanlar uyarıyor! Kurban etine sakın bunu yapmayın

Yeni Akit Ankara

Kurban Bayramı denildiğinde aklımıza ilk gelen et ve ürünlerini bolca tükettiğimiz o kalabalık sofralar oluyor. Ülke olarak kırmızı eti en çok da bu dönemde tüketiyor, bayrama lezzet katıyoruz. Bu nedenle etin soframıza gelene kadar geçtiği işlemler büyük önem taşıyor. Veteriner kontrolünden geçmeyen ve uygun koşullarda kesilmeyen kurbanlık hayvanlardan şarbon dahil olmak üzere, tüberküloz, tenya gibi birçok hastalık bulaşabileceğine dikkat çeken Dyt. Büşra Dinç, Kurban Bayramı’nda önceliğimizin kurbanın uygun koşul ortamında yani temiz bir ortamda kesilmesi olması gerektiğini söylüyor. Kurban etlerini tüketmeden önce 24 saat dinlendirmek gerektiğini hatırlatan Dyt. Dinç, bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Hayvanlar kesildikten hemen sonra ölüm katılığı dediğimiz bir durum yaşanıyor. Kesilen etleri dinlendirmeden tüketirsek; karın ağrısı, şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemler ortaya çıkabiliyor. 24 saat bekletemiyorsanız sabah kesilen etleri, en azında akşama kadar bekletip, küçük parçalara ayırarak ya da kıyma olarak tüketmek daha sağlıklı.”

Eti yıkamadan pişirin

Dyt. Dinç, bazı kişilerin etleri kullanmadan önce yıkadığını ama bunun yanlış bir davranış olduğunu belirtiyor. Yıkandığı zaman ette bakterilerin daha da dağılacağını anlatan Dyt. Dinç, pişerken belli bir ısıya maruz kalan ette, bakteriler yok olacağı için eti yıkamaya gerek olmadığını söylüyor. Et doğranan tahtanın sadece et için kullanılması gerektiğini de hatırlatan Dyt. Dinç, sözlerini şöyle sürdürüyor: “ Et ve çiğ olarak tüketeceğiniz bir besini aynı tahtada kestiğinizde çiğ etteki zararlı bakterileri vücudunuza almış olursunuz. Etin kendi yağı olduğu için et kullanılarak yapılan ana yemeklere (sebze ya da kurubaklagil ) ekstra yağ ilave edilmemelidir. Etin kendi yağı ile pişmesi sağlanmalıdır. Pişirme yöntemi olarak ise fırınlama, haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalıdır.”

Kurban etlerini nasıl muhafaza etmeliyiz?

Dyt. Büşra Dinç, en iyi saklama yönteminin etleri kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrıldıktan sonra tek pişirimlik miktarlara bölünüp, buzdolabı poşetlerine koyularak buzdolabında -2 santigrat derecede 1-2 hafta, buzluk kısmında ise -18 santigrat derecede saklamak olduğunu söylüyor. Bu şekilde etlerin daha uzun süre saklanabileceğini hatırlatan Dyt. Dinç, pişirmek için buzluktan çıkartılan etlerin ise buzdolabının alt raflarına indirilerek çözdürülmesi, çözdürülen et hemen pişirilmesi ve tekrar dondurulmaması gerektiğinin altını çiziyor.