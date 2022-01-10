Uzman uyardı: Duygudurum bozukluğuna dikkat!

Duygudurum bozukluğu, kişinin duygusal durumunu etkileyen bir akıl sağlığı sorunudur.

Kış aylarında duygudurum bozukluğuna dikkat!

Uzman Klinik Psikolog Melis Aksoy, kış aylarının karamsarlık ve depresyon ile ilişkisi hakkında değerlendirmelerde bulunarak tavsiyelerini paylaştı. Mevsimlerin fizyolojik ve psikolojik etkileri var Mevsimlerin, fizyolojik ve psikolojik olmak üzere insan üzerinde pek çok etkisi olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Melis Aksoy, “Mevsim geçişlerinin meydana getirdiği olumsuz durumlardan etkilenmemek için ilk olarak insan bedeninde meydana gelen değişimlerin ne olduğunu belirlemek gerekiyor. Kış ve sonbahar aylarında insan bedeninde meydana gelen değişimlerin başında mevsimsel duygudurum bozukluğu geliyor.” dedi.

Güneş ışığı azalınca duygudurum bozukluğu oluşabiliyor

Duygudurum bozukluğunun bahar aylarında güneş ışığındaki azalmaya bağlı olarak yaşanan bir depresyon çeşidi olduğunu ifade eden Aksoy, “Toplumda en sık karşılaşılan depresyon hastalığında görülen tüm belirtiler, duygudurum bozukluğu içerisinde de kendini gösteriyor. Kış aylarında gecelerin uzun, gündüzlerin kısa olmasına bağlı olarak insan organizması, melotonini uyku ve uyanıklık ritminin ihtiyaç duyduğundan daha fazla seviyede salgılıyor. Melotonin denen uyku hormonunun fazla salgılanması; uykulu ve yorgun hissedilmesine, bedensel eylemlerin frenlenmesine ve hareketsizleşmeye yol açıyor. Bu durum aynı zamanda ruhsal durumumuzu da olumsuz yönde etkiliyor.” diye konuştu.

Duygudurum bozukluğu nedir?

Duygudurum bozukluğu olarak tanımlanan hastalık grubunda temel sorun şartlara ve duruma uygunsuz yada abartılı duygulanım içinde olmaktır. Duygudurumun mutsuzluk, üzüntü, keder yönünde kayması depresyon; neşe, coşkululuk yönünde kayması ise mani düşündürür.