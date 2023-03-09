Uzman ismin tahminini yaptı, gündem oldu! 'Oh' çektiren açıklama: Kritik sözleri duyanlar nefes aldı!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketi ile birlikte profesörler tarafından depreme dair açıklamalar yapılmaya devam ediliyor. Son günlerde tekrardan yaşanan artçı depremler ile birlikte vatandaşlar endişelenmeye devam ediyor. Prof. Dr. Naci Görür'den o il hakkında rahatlatan açıklama geldi. Yaptığı açıklamalar ile birlikte "Beklenenin aksine deprem beklemiyorum." ifadelerine yer verdi. İşte tüm detaylar..

NACİ GÖRÜR'DEN "OH" ÇEKTİREN CEVAP GELDİ!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ile birlikte 11 ilimiz büyük oranda etkilendi. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem felaketi ile birlikte 45 binin üzerinde can kaybı ve binlerce bina enkaz haline dönüştü. Deprem ile birlikte etkilenen çevre illerde büyük bir panik meydana geldi.

Profesörler tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte riskli olan iller ve riskli olmayan iller hakkında açıklamalar yer aldı. Bir sonraki depremin nerede olacağına dair meraklı sorular uzman isimlere danışıldı. Felaketin olduğu dönemde yakından takip edilen uzman isimler içerisinde Prof. Dr. Naci Görür ile Celal Şengör'de yer alıyor.

Deprem hakkında detaylı açıklamalarda bulunan Naci Görür deprem bölgelerinden birisi olan Elazığ hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Karar'ın aktardığı haberde: Elazığ ili hakkında konuşan Prof. Dr. Naci Görür "Deprem felaketinden kaçarak Elazığ'ya geldik, deprem beklentisi var mı?" sorusuna cevap verdi.

ELAZIĞ'DA DEPREM OLUR MU?

Sosyal medya hesabı üzerinden sık sık tehlikeli bölgeler ve tehlikesiz bölgeler hakkında yorum yapan uzman isim kendisine sorulan soruları cevaplamaya devam ediyor. Yaşanan deprem felaketi ile birlikte endişelenen halka bilgilerini aktaran Prof. Dr. Naci Görür tarafından yapılan açıklamalar ülke gündeminde yer alıyor.

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Son olarak Kayseri'de meydana gelen 4.8 ve 4.2 şiddetindeki artçı depremleri yorumlayan profesöre Elazığ'dan da soru geldi. Elazığ'dan gelen, "Deprem felaketinden kaçarak Elazığ'ya geldik, deprem beklentisi var mı?" sorusunu ise yanıtında ''Ben onu Elazığlıların televizyonlarında çok söyledim. Saatlerce konuştum. Elazığ'ın içinde Elazığ'ı etkileyecek büyük bir deprem beklemiyorum." sözlerine yer verdi.

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