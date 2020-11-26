  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Uzman isimden "yeni operasyon" mesajı: Türkiye yaraya neşteri vuracak
Gündem

Uzman isimden "yeni operasyon" mesajı: Türkiye yaraya neşteri vuracak

Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, Suriye'ye yeni bir operasyonun çok yakında yapılabileceğini belirterek "Ben önümüzdeki günlerde bir operasyonun geleceğini düşünüyorum. Neşteri yaraya vurup bu işi kökünden tamamlamalısınız" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:17:00 - 2020-11-26 13:30:27

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG'nin sızmalarını değerlendiren Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, yeni bir operasyonun yakın zamanda olacağını iddia etti.

Coşkun Başbuğ'un açıklamaları şöyle:

Yaklaşan bir sınır ötesi operasyon var bence, Barış Pınarı bölgesinde insanların evlerine ekmek götürebildiği bir hava var. Neredeyse hergün burada sızma girişimleri oluyor. Burayı kan gölüne çevirmek istiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede kafalarına kafalarına vuracağız diyor. Ben terör bataklığını kurutacağımıza eminim, bu bataklığın temizlenmesi lazım.

ABD ve Rusya burada yapmaları gerekeni yapmadı. Sürekli süreci uzattı. Cumhurbaşkanımız Suriye ile ilgili mesajlar yolladı ancak kimse bir adım atmadı. Bu açıdan ben önümüzdeki günlerde bir operasyonun geleceğini düşünüyorum. Neşteri yaraya vurup bu işi kökünden tamamlamalısınız. Irak'ta merkezi hükümetle de bir operasyonun yapılacağını düşünüyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cevat Akşit'in sağlık durumu nasıl? Cevat Akşit Hoca iyileşti mi?
Gündem

Cevat Akşit'in sağlık durumu nasıl? Cevat Akşit Hoca iyileşti mi?

Cevat Akşit'in sağlık durumu nasıl? Cevat Akşit Hoca iyileşti mi? soruları Cevat Akşit'in sevenleri tarafından merak ediliyordu. Geçtiğimiz ..
Sultangazi İsmetpaşa İlköğretim Okulu'nda skandal! Minik öğrencilere Hristiyanlığı aşılıyorlar
Eğitim

Sultangazi İsmetpaşa İlköğretim Okulu'nda skandal! Minik öğrencilere Hristiyanlığı aşılıyorlar

İstanbul Sultangazi İsmet Paşa İlköğretim Okulu'nda anaokulu öğrencilerine Hristiyanlığın aşılandığı ortaya çıktı.
Siyaset

"Bu kadar kızdığını düşünmemiştim" diyerek detayı açıkladı! Erdoğan'dan Arınç'a sert sözler

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bülent Arınç'a, "Yeminli Türkiye düşmanlarını anladık. CHP içindeki tetikçileri anla..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay