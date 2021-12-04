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Gündem Uzman isimden şok sözler: "Seni asacağız" diye tehdit ediliyorum
Gündem

Uzman isimden şok sözler: "Seni asacağız" diye tehdit ediliyorum

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs aşısı olmayı tavsiye ettiği için aşı karşıtları tarafından, "Seni asacağız, sen şeytansın" şeklindeki tehditlere maruz kaldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 09:08:00 -
Uzman isimden şok sözler: "Seni asacağız" diye tehdit ediliyorum

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, TV100'de Mine Uzun'un sunduğu Güne Bakış programına konuk oldu. Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a ilişkin bilgiler paylaşan Ertuğrul, aşı karşıtlarından sık sık ölüm tehditleri aldığını da belirtti.

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un Türkiye'de görülmemesinin olanaksız olduğunu belirten Ertuğrul, "Pandeminin başka bir aşamasındayız gibi görünüyor. Omicron'un bizde olmadığı söylense de bakanlık tarafından bu çok da olanaklı görünmüyor. Bunu tespit edebilmek için şüpheli olgular üzerinde sekans analizi yapmak gerek. Sadece PCR'a bakılmamalı. Bizim sekans oranımız çok düşük. Ön veriler aşıların etkinliğinde düşüş olsa da yoğun bakıma yatma ve ölümcül geçirme konusunda aşıların koruyucu olduğunu gösteriyor. Hastalığa yakalanma konusunda mRNa aşılarının etkisi biraz azalacak." iddiasında bulundu.

Ertuğrul aşı karşıtlarının kendisini tehdit ettiğini belirterek, "Haftanın birkaç günü aşı karşıtlarından laf söz işitiyorum. Boynuna bir ip geçirip asacağız seni, şeytansın. Kendini Bill Gates'e satmışsın. Çocukların inşallah ölür, diyorlar. Ben bir hekimim kim olursa olsun aşı olmayıp hasta olsalar bile bakmak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Sağlıkçı

Yalan dolan ile algıya devam. Ulan ekranda millete köpek gibi asilanscaksiniz diyen prof bozuntusns kimse ses çıkarmadı şimdi algı. İp adresi belli ver savcılığa tespit edilsin. Çıkıp atıp tutacağına.
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Fikret

Kendini Bill Gatese satmış bir şeytan olduğun dışında bütün dediklerin yalan .
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