Uzman isimden olay açıklama! 'Kılıçdaroğlu'nun adaylık niyeti yok'

2023 seçimlerine yaklaşılırken Millet İttifakı’nın adayı hala belli değil. Sık sık bir araya gelmelerine ve istişare toplantıları yapmalarına rağmen 6’lı masa adayını açıklamazken Cumhur İttifakı liderleri seçime Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gireceklerini net bir şekilde ifade ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’yla Meral Akşener destekli Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık çekişmesi kapalı kapılar ardında sürerken, masanın bileşenlerinin birbirilerine yönelik tehditleri ve PKK yandaşı Şebnem Korur Fincancı’ya sahip çıkmaları ise kendi seçmenlerinin de tepkisini topluyor. Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek’le Akademisyen Doç Dr. Ali Aslan, 6’lı masanın seçim vaatlerini ve açıklamalarını Milat’a değerlendi.

TÜRKİYE’YE ‘KAOS’ VAADİ

6’lı masanın parlamenter sistem vaadi şimdiden derin çatlaklar oluşturmaya başladı. Masa ortaklarından Ahmet Davutoğlu, iktidara geldiklerinde altılı masayı oluşturan genel başkanların imza yetkisine sahip olacağını ifade edip genel başkanların her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacağını söyledi. Seçilen cumhurbaşkanının kendilerini dinlemeyip karar alması halinde kriz çıkacağını ve cumhurbaşkanının Meclis desteğini kaybedeceğini belirten Davutoğlu, ülkenin yeniden seçime gitmek zorunda kalacağını vurgulayarak ülkeye kaos vaat ettiklerini bir kere daha gözler önüne sermiş oldu.

'PKK YANDAŞINA SAHİP ÇIKIYORLAR'

Seçimi kazanmak için her yolu deneyen 6’lı masa, Türkiye düşmanlarıyla kol kola yürümekten çekinmiyor. Türkiye’yi Ermeni soykırımıyla suçlayan ve terör örgütü PKK’nın kanalında Türk Askerine iftira atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alınmıştı. Uluslararası mihrakların arka çıktığı PKK yandaşı Fincancı tahliye edilince başta CHP olmak üzere 6’lı masa ittifakı geçmiş olsun sırasına girdi. TSK’ya terör örgütü kanalında alçakça saldıran Fincancı’ya sahip çıkan muhalefet partilerine kendi seçmeninden de tepki yağdı.

'BİRLİKTELİKLERİ MENFAAT İCABI'

Altılı masanın teslimiyetçi bir masa olduğunu ifade eden Mustafa Kemal Çiçek, “Üst irade, ‘Siz bu masayı kurun, biz adayı size bildireceğiz’ dediği için bekliyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu yine aday olmayacak, onlara bir aday bildirilecek. Babacan’ın son açıklamaları ve Şebnem Korur Fincancı’ya ‘geçmiş olsun’ dilemesi de HDP’ye yönelik oynadıklarının bir göstergesi. Egosu oldukça yüksek olan Davutoğlu ise kendisini hala başbakan olarak görüyor, pazarlığı yüksek tutmak istiyor. İYİ Parti aslında DEVA ve Gelecek’i masada istemiyor. 6’lı masada herkes birbirinden farklı yapıda fakat menfaat birlikteliği içerisinde onları birlikte tutan bir yapı var” dedi.

'KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIK NİYETİ YOK'

Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına gerçekte niyetli olmadığını vurgulayan Çiçek sözlerini şöyle noktaladı: “Eğer Kılıçdaroğlu’nun adaylık düşüncesi olsaydı masaya rest çekerdi ama iş yine 6’lı masanın adayının kim tarafından belirleneceği noktasına varıyor. HDP belediye seçimlerinde büyükşehirlerde kendisiyle seçim kazanıldığını gördü. Bu yüzden Esenyurt, Küçükçekmece gibi ilçelerde aday çıkarmadı. Kazandıran parti olduğunu bildiği için elini yüksek tutan HDP en çok kazancı Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığında alır ama Kılıçdaroğlu bu iradeyi gösteremiyor.”

'DAVUTOĞLU HER YERDE SORUNLU'

6’lı masada hala pazarlığın söz konusu olduğunu kaydeden Doç Dr. Ali Aslan, “Altılı masanın seçimi kazanma olasılığını düşünerek bazı küçük partiler şimdiden ön almaya çalışıyor. Milletvekilliği boyutunda da ellerini güçlendirmek için ittifakın ana lokomotifi olan CHP’yi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Davutoğlu AK Parti’de de benzer sorunlar çıkarmıştı. Sürekli birinci adam olmak için uğraşıyordu oysa böyle bir gücü yok” şeklinde konuştu.

DEVA VE GELECEK’İN DURUMU

6’lı masanın HDP’yi yanına alamadığı takdirde seçimi kazanamayacağının altını çizen Aslan, “Yüzde 10 çok önemli bir oran. İYİ Parti’yle HDP’nin oyları birbirine denk. CHP’nin bu iki partiden daha fazla, diğer küçük partilerin hepsini topladığınızda da HDP oyu kadar etmiyor. Dolayısıyla HDP oyu olmazsa seçimi kazanabileceklerini kendileri de düşünmüyor. DEVA’nın da Gelecek’in de siyasette hiçbir fırsatı yok. Aslında CHP’nin HDP’ye açık desteği var, tabanlarından çekinmeseler çok daha açık destek verecekler” ifadelerini kullandı.

HABER: ÖZLEM DOĞAN