Uzman isimden MEB'e çağrı: Dışarı çıkış saatine ders koymayın

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Pedagoji, Psikoloji ve Sosyoloji alanlarında ciddi çalışmalar yapan Uzman Psikoterapist, Eğitimci Yazar Aile Bilim Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Adnan Kalkan'dan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a önemli bir çağrı geldi.

Medya ve teknoloji bağımlılığının neslimizin sağlık, psikolojik dayanıklılık ve çocuklarımızın geleceğini tehdit ettiğine dikkat çeken Kalkan, "Çocukların fıtratı harekettir, faaliyettir. Dışarı çıkış yasağının olmadığı saatlere canlı ders konmamalı ki çocuklar medyaya yönelmek yerine dışarı çıkıp hareket edebilmelidir" dedi.

Kalkan konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Medya ve teknoloji bağımlısı bir nesil geliyor

Küresel salgınla birlikte medya ve teknoloji bağımlılığı %300 civarında arttı. Medya ve teknoloji bağımlılığının zihin- kas koordinasyon bozukluğuna sebep olduğu, anlama, algılama, anlamlandırma, mantık muhakeme becerilerini ciddi anlamda hasara uğrattığı, dikkat, odaklanma ve konsantrasyon bozukluklarına sebep olduğu, öfke, stres, kaygı bozukluklarına sebep olduğu bilimsel çalışmalarla sabittir. Küresel salgın döneminde içeri kapanan çocuklar ve gençler, bu anlamda fıtratlarının hareket istemesi yönüyle ciddi problemler yaşamakta ve medya ve teknolojiye yönelerek birçok problemi birlikte yaşamaktadırlar. Madem çocuklar dışarıya çıkamıyor o halde evi faaliyet ortamı haline getirmek gerekir. Milli Eğitim de çocukları medya ve teknolojiye yönlendirecek çalışmalara değil onlara rehberlik yaparak en az hasarla bu süreci atlatmalarına vesile olacak çalışmaları yapmalıdır.

Teknolojiye maruz kalmak aptallaştıryor

Nasıl ki midenin savunma mekanizması istifradır, insan beyni de tehlikeyle karşı karşıya kaldığı takdirde kendini pasifize etmektedir. Sürekli canlı dersler ve teknolojiye yönlendirmekle Anaokulu, ilkokul ve ortaokul çağlarındaki, tam beynin nöropsikolojik olarak geliştiği yaşlar olması itibarıyla çocuk ve gençlerin beynine çok ciddi manada hasar verilmektedir. Akla zarar bir uygulama günlük çocukların teknolojiye maruz kaldıkları süre onların beynini aptallaştırmaktadır.

Teknoloji bağımlılığı uyuşturucu ve alkol bağımlılığından daha az tehlikeli değildir.

Teknoloji bağımlılığı uyuşturucu ve alkol bağımlılığından daha tehlikeli olduğu ve çok yakın zamanlarda her hastanede zorunlu olarak teknoloji bağımlılığı kliniklerinin açılması pek yakındır. Ayrıca patolojik/bedensel hastalıkların tedavisi, nörolojik/psikolojik hastalıkların tedavisinden genel anlamda daha kısa süreçlidir. Teknoloji bağımlılığına yakalanan bir genç ya da çocuk her türlü psikolojik, sosyolojik ve biyolojik/bedensel hasara uğrama ihtimali vardır ve yüksektir.

Sokağa çıkış saatine ders koymayın

Milli Eğitim bakanlığı Maalesef ki birçok uygulaması bilimsel anlamda ve gelişim anlamında yanlıştır. Bunca bilim adamı ve bilimsel çalışmaya rağmen maalesef kendinden beklenenin tam tersini uygulaya bilmektedir. Bunlardan biri de salgın döneminde rehber olmak yerine çocuğu tamamen medya bağımlısı haline getirecek, daha ilkokuldan çocuğu saatlerce ders amacıyla tablet telefon ve bilgisayar ortamına maruz bırakmasıdır.

Buradan milli eğitim bakanına sesleniyorum! İlkokul çocuğu, ortaokul çocuğu hareket ister ve maden bu hareketi dışarıda sağlayamıyor, maden sadece belli başlı saatlere maruz bırakıldılar. O halde en azından saat 13.00 ile 16.00 aralığı boş bırakıldı. En azından faydalı bir iş yaparak saat 13.00 ile 16.00 aralığına canlı ders ve benzeri hiçbir ders koymayın ki, bari bu saatlerde bu çocuklar fıtratının ihtiyacı olan hareketlerini, dışarıda faaliyetlerle sağlayarak bedensel sağlıklarını koruyabilsinler. Aksi takdirde kendi elinizle asosyal, robotik, mekanik, zeki ama akılsız, bir nesil yetiştireceksiniz.

Sadece zorunlu dersler yapılmalı

Sınıf ortamında dahi öğrencilerin dikkatlerini vererek dersi dinleme süreleri 15-20 dakikayı geçmezken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı günde 6-7 saat ders ile çocukların çok ciddi anlamda medyaya maruz bırakılması, bu çocukların ileride çok ciddi anlamda algı bozuklukları gibi problemlere sebep olacaktır. Bilimsel anlamda beyinde gelişim endeksli baktığımızda bir çocuğun günde 6-7 saat medya ve teknolojiye maruz bırakılması ciddi bir travma sebebidir. Bu anlamda sadece zorunlu dersler yani ana dersler en fazla 10 dakika olacak şekilde ve ders işlemek yerine öğretmenin rehberlik yapıp çocuğu kitaba yönlendirecek ve çocuk ile aileyi birlikte çalıştıracak şekilde bir sistem işlemeli. Yoksa sınıf ortamında dahi bilimsel anlamda 6-7 saat ders işlemek faydalı olmazken bilgisayar, tablet, telefon gibi ekran karşısında dikkat dağınıklığı yaşamadan kendini derse vererek ve zarar görmeden o dersi işlemek mümkün değildir.

Öğretmen yönlendirici rehber olmalı

Beden eğitimi öğretmenleri dahil zorunda kaldığı takdirde çocuklara hareketler yaptırarak, resim ve müzik öğretmenleri de onları ödevlendirerek, daha sonra toplamak şartıyla çocukları yönlendirebilirler. Bu da illede video ortamında olmak zorunda değildir. Asıl olan ekrana değil kitaba yönlendirmek olmalı. Nitekim biz kitap ehliyiz. Böylece aslında her ne kadar ilk etapta zorlansa da çocukların sorumluluk almasına ve üretkenliğine vesile olacak bir yol açılmış olur.