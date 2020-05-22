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Dünya

Uzman isimden Libya ile ilgili çok kritik uyarı! 'Bunu yapmak intihar olur'

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ilerleyişini sürdürürken darbeci Hafter'in sonu yaklaşıyor. Hafter'e açıkça destek veren BAE, Mısır ve Suudi Arabistan bölgede ateşkes çağrısı yaptı. Konuya ilişkin konuşan Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, çok kritik bir uyarı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 20:43:00 -
Uzman isimden Libya ile ilgili çok kritik uyarı! 'Bunu yapmak intihar olur'

Libya'da darbeci Hafter'e ağır darbeler indirilirken bazı ülkeler bölgede ateşkes çağrısı yaptı. Avrupa Birliği ile başlayan çağrı BAE ve Mısır ile sürdü.

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, Libya için yapılan ateşkesin bir oyun olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yusuf Alabarda, "Ateşkes korosu devreye girdi. Trablusgarb'in güvenliğinin sağlanacağı şartlar oluşmadan ateşkes intihar olur..." dedi.

Bölgeden son gelişmeler

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Rusya'nın Hafter'e en az 8 savaş uçağı gönderdiğini söyledi. Bloomberg televizyonuna konuşan Başağa, Rusya'nın Suriye'deki Hımeymim hava üssünden kalkan Sovyet yapımı en az 6 "Mig-29" ve 2 "Su-24" savaş uçağını ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ulaştırdığını bildirdi. Rusya'nın hamlesi sonrası Türkiye bölgeye C-130 tipi nakliye uçağı gönderdi. Libya UMH, Terhune kentinde almak için teröristlere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

 

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