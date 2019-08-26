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Uzman isimden kritik operasyon uyarısı: ABD Türkiye'yi oyalıyor

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Tayyar Arı, ABD ile Türkiye’nin ortak harekat geleceğinin belirsiz olduğuna dikkat çekerek, “Bazı hususlarda anlaşıldığı, bazı konularda ise anlaşılmadığı söylemiyle Türkiye’yi oyalayarak yığınak oluşturmaya devam edecekler.” dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 21:12
Uzman isimden kritik operasyon uyarısı: ABD Türkiye'yi oyalıyor

 

 

 Oğuzhan Çağlar  Yeniakit.com.tr 

Türkiye ve ABD’nin Fırat’ın Doğusu’na düzenleyeceği ortak harekata ilişkin yeniakit.com.tr’ye değerlendirmelerde bulunan Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı’nı yürüten Prof. Dr. Tayyar Arı, Türkiye ile ABD’nin hedeflerinin farklı olduğunu belirterek, “Mesafe ne olursa olsun Türkiye’nin kendi başına düzenleyeceği bir operasyon daha sağlıklı ve kalıcı olacaktır. Ortak operasyonla Türkiye’nin orada bir varlık tesis etmesi ve amaçlarını gerçekleştirmesinin ihtimal dahilinde değildir.” diye konuştu.

“Durum ciddi bir makas halini aldı”

“Münbiç deneyiminden sonra Türkiye’nin ABD’ye fazla güvenmediğini ve oldukça ihtiyatlı davrandığını söyleyebiliriz.” diyen Arı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerikan tarafı özellikle derinlik konusunda sıkıntı çıkarıyor ve 15 km üzerinde duruyorlar. Burada da PYD’den tam olarak vazgeçmeyeceklerini ima ediyorlar, bazen imanın da ötesine geçiyorlar. Türkiye’nin 30-35 kilometrelik derinlik isteği olumlu karşılık görmüyor. İyi niyetle yola çıkıldığı düşünülse de tarafların amaçları noktasında büyük bir fark var. ABD’nin amacı Türkiye’nin güvenliğinden ziyade PYD’nin güvenliğini sağlamaktır. Amaç, PYD’ye tahsis ettiği bu bölgeyi Türkiye’nin olası bir müdahalesinden korumaktır. Bu kanaat Türkiye’de birçok kişide yaygın ve hükümet de bu gerçeği biliyor olmalıdır. Bunlara karşın Türkiye’nin amacı ise bölgeyi terörden temizlemek, PYD’den temizlemek ve bu bölgeyi iskana müsait hale getirerek Türkiye’deki Arap mültecilerden yerleştirmektir. Bu konuda da ABD’nin sıcak bakmadığını düşünüyoruz. Nitekim burası tamamen temizlenip mülteciler yerleştirildiğinde bölgenin demokratik yapısının Araplar lehine bozulması PYD’nin işine gelmeyecektir. Çünkü PYD’nin demokratik varlığı Kürt nüfusun yoğunluğuna bağlıdır. Bu sebepler operasyonun devamını ve işbirliğinin geleceğini belirsiz kılıyor. Çünkü şu anki durum ciddi bir makas, yani her iki tarafın pozisyonları arasında ciddi bir açık var ve ne kadar uzlaşı sağlanabileceğini bilemiyoruz.”

“Türkiye’nin kendi başına düzenleyeceği bir operasyon daha sağlıklı olacaktır”

Türkiye ve ABD’nin üç başlıkta ortak hedefleri olmadığı ve uzlaşmasının mümkün olmadığını belirten Arı, şu ifadeleri kullandı: “Güvenlik, PYD’nin temizlenmesi, mültecilerin bölgeye iskan edilmesi mevzularında anlaşma sağlanamadığından operasyonun geleceği belirsizliğini koruyor. Bu da Türkiye’nin yeniden kendi gündemine dönmesine yol açabilir. Mesafe ne olursa olsun Türkiye’nin kendi başına düzenleyeceği bir operasyon daha sağlıklı ve kalıcı olacaktır. Ortak operasyonla Türkiye’nin orada bir varlık tesis etmesi ve amaçlarını gerçekleştirmesinin ihtimal dahilinde değildir. Özellikle ABD tarafı zaman kazanmaya çalışıyor. ‘Zaman içinde dengeler değişir, kriz çözülür, bizim istediğimiz iktidar başa gelerek Türkiye bizi uğraştırmaz hale gelir veya artık Türkiye’ye ihtiyaç duymaz hale geliriz’ mantığıyla hareket ettikleri için zamana oynuyorlar. Bazı hususlarda anlaşıldığı, bazı anlaşmalarda anlaşılmadığı söylemiyle Türkiye’yi oyalayarak yığınak oluşturmaya devam edecekler.”

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 21:12
  1. ABD
  2. TSK
  3. Suriye

YORUM YAZ

  • ÖmerÖmer16 dk önce
    Tabiki hükümet daha iyi analiz edecektir ama benim kanaatimde aynı mümbiçte olduğu gibi Fırat’ın Doğusunda oyalama gibi görünüyor Amerika’ya hiç güvenilmez Türkiyegeç kalmamalıdır Irak’ta olduğu gibi 32 paralel uçuşa yasak yapabilirler dikkat oradaki oyun büyük
  • parspars29 dk önce
    ne demek turkiyedekı arapları yerleştırmekyanı demografık yapı değişmek hedef bunu zaten bılıyoruz kursağınızda kalcak felaketınız olcak gıdıp çin esaretı altınsagırceksınız kürtlere yapmak ısteğinız başınıza gelcek allah burda yardım edcektır kürtt katili sız tace realı şukı bısavaş olsun karşınızdayız abd safındayızrusya bıle savas olma ıtımalı var rus safındayız dusşamn sızsınzı tek derdınız kürt ıradesı kales capulcularo eskı kürt cahıl dedelerımız yok

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