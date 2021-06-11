Uzman isimden kritik dolar açıklaması: Bu kurdan alın

Finansal stratejist Tunç Şatıroğlu dolardaki son gelişmeleri yorumladı. Şu anki konumunun bir alım fırsatı olduğunu söyleyen Şatıroğlu, "dünkü düşüşlerin bir kısmı benzer ülke para birimlerindeki düşüşle açıklanabilir ancak bugün de devam ediyor olması bugün yapılan S400 açıklamaları veya başka bir bilmediğimiz haberle ilgili olabilir. Şundan olabilir mi bundan olabilir mi demek anlamlı değil şu anda.



8,32 kritik bir destek. Buranın altında yükseliş bitmiş olur ancak henüz düşüş trendi başladı denemez. 8,03 altında haftalık kapanış olduğunda 21 haftalık Kaufman ortalamasının altına inilmiş olur ve o zaman düşüş trendi başladı diyebiliriz.



ABD ile herhangi bir anlaşma sonucunda ABD'nin yaptırımları kaldırmasını beklemiyorum. Yaptırımlar kalkarsa o zaman durum değerlendirmesi yapmak lazım. Temel olarak halen daha düşüşler alım fırsatı olarak duruyor. Faiz artmadığı sürece böyle.



Bu aşamada 4 saatlikte aşırı satış bölgesinde olduğumuzu ve buradan gelecek alımların yeniden AL konuma getireceğini düşünüyorum." dedi.