Uzman isimden kötü haber, o tahmin: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Çanakkale ve 5 il tedbir alsın! Sıcak hava etkili oluyor

Meteoroloji il il hava durumunu yayımladı. Sıcak havaların daha kaç gün süreceği belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Bolu ve diğer 81 il için 5 günlük hava durumu tahmini yapıldı. Uzman isim ise ''Haftasonu Marmara'da rüzgarlar yine kuvvetleniyor. Özellikle de İstanbul'da. Çanakkale için maalesef iyi bir haber yok. '' dedi. İşte detaylar...

Hava sıcaklıkları bir çok ilde etkisini göstermeye devam ettirirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve uzman isimlerden de duyurular yapılmaya devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar havaların ne zaman serinleyeceğini merak ediyor. Bilindiği üzere Çanakkale'de çıkan orman yangınına yoğun müdahale devam ediyor. Meteoroloji kahini olarak bilinen Kerem Ökten bölgede rüzgarın uzun süre etkili olacağını belirtti. İşte başta Çanakkale olmak üzere 81 ilde 5 günlük hava durumu tahminleri...

MGM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den yangın bölgesi Çanakkale'de hava durumunu paylaştı.

Çanakkale'de ilerleyen saatlerde rüzgarın yine etkisini artıracağını söyleyen Ökten ayrıca yangının uzaydan da görülebildiğini bildirdi.

takvimin aktardığı haberde: Ökten son olarak ''Haftasonu Marmara'da rüzgarlar yine kuvvetleniyor. Özellikle de İstanbul'da. Çanakkale için maalesef iyi bir haber yok. Rüzgarlar uzun süre etkili esecek. Umarım yangın bir an önce kontrol altına alınır. '' dedi.

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EL NİNO 1 YIL DAHA SÜRECEK

Havayı koklayan adam olarak bilinen Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten bir süredir etkili olan El Nino için de korkutan bir değerlendirmede bulundu. Uzman isim sosyal medya paylaşımında ''Noaa'ya göre 2024 yılında El nino devam edecek. Yine sıcaklık rekorları ve Orman yangınları sıkça görülecek. Bu Sonbahar ve Kış mevsiminde bol yağış alamazsak; önümüzdeki sene görülmedik bir kuraklık felâketi yaşarız...'' ifadelerini kullandı.

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