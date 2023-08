UNESCO listesinde cennet! Şimdi de oraya vatandaşlar akın ediyor: Eşsiz, nefes kesen yere yoğun ilgi var

Ne kadar sürede gezilir? Plitvice’yi hakkıyla gezmek için bir tam gün ayırmak gerekiyor. Parkın 1 ve 2 numaralı iki girişi ve çok iyi işaretlenmiş 8 ayrı yürüyüş rotası var. A, B, C, E, F, H rotaları ve 2 farklı K rotası. Bu kadar büyük bir alanda kaybolmadan rahatça gezebiliyorsunuz. Rotalar mesafe olarak kısadan uzuna gidecek şekilde isimlendirilmiş. Ahşap platformlar, merdivenler, çakılla bezeli yürüyüş yolları mevcut. Benim önerim, vaktiniz varsa on sekiz km’lik K rotasını yapmanız ve yürüyüşe 1 numaralı girişten başlamanız. Bu rotayı tamamlamak sekiz dokuz saat sürüyor ve göllerin tamamını görebiliyorsunuz. Zamanınız kısıtlıysa sekiz kilometrelik C rotasını öneririm. Bu rotayı tamamlamak da dört-beş saat sürüyor ve yine parkın en güzel bölümlerinin çoğunu görmüş oluyorsunuz. Elbette Milli Parka iki tam gün ayırıp tadını çıkararak gezmek de güzel bir seçenek. Aklınızda olsun Plitvice’de saatlerce doğanın içinde yürürken ayakkabınızın sağlam ve mümkünse su geçirmez bir ayakkabı olması önemli çünkü özellikle bahar aylarında birden yağmur bastırabiliyor. Güneş kremi sürmeyi unutmayın. İnce bir yağmurluk bulundurmak da faydalı olabilir. Parka giriş ücretli ve biletler hangi rotayı kullanacağınızdan bağımsız, günlük bilet ya da iki günlük indirimli bilet olarak yetişkinlere ve öğrencilere ayrı ayrı fiyatlarla satılıyor. Park içerisinde yürüyüşün yanısıra panoramik otobüsler ve feribotlar da ulaşım için kullanılıyor ve bunların kullanımı için ayrıca ücret ödemiyorsunuz. Parkta restoranlar, bistrolar, büfeler mevcut ancak buralardaki yemek seçenekleri oldukça kısıtlı ve fast food ağırlıklı. Bu nedenle yanınıza bir sırt çantasında su, meyve, sandviç vs almanızı öneririm.Son olarak göllerde yüzmenin yasak olduğunu belirteyim.