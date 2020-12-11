Uzman isimden internetten alışveriş yapanlara önemli uyarı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedenlye gelen kısıtlamalar ve karantina uygulamaları, milyonlarca insanın eve kapanmasına neden oldu. Bu durum, özellikle internet üzerinden yapılan alışverişleri de oldukça artırdı.

İnternet alışverişlerinde artış yaşanması, siber saldırganların da ilgisini çekti. Son aylarda yapılan saldırıların sayısı katlanarak artarken, uzmanlar alışveriş konusunda kullanıcıları uyarıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgin Metin, internet üzerinden alışveriş yapanlara çeşitli uyarılarda bulundu.

"Güvenlik güncellemelerini yapın"

Metin, "Bilgisayarların ve akıllı telefon gibi cihazların işletim sistemleri güncellemelerini yaparak zafiyetlerini giderin. Mesela Microsoft Windows 7, Aralık 2019 itibarıyla artık güvenlik güncellemesi yayımlamıyor ve siber saldırılara karşı zayıf durumda.

Bilgisayar ve akıllı telefonlar ayrıca bir antivirüs yazılımı ile güçlendirilmeli. Lisanslı programlar kullanmayarak, kaynağını bilmediğiniz programları yükleyerek sisteminizde zafiyet oluşturmayın." ifadelerini kullandı.

Bir internet sitesine bağlanıldığında aldatmaya yönelik bir site olup olmadığını çok dikkatle incelemek gerektiğine işaret ederen Doç. Dr. Bilgin Metin, bir bankacılık sitesine girildiğinde internet sitesi adresinin "https" ile başladığının görülebileceğini ve adresin solunda bir kilit oluştuğunu, söz konusu işaretin bulunmadığı alışveriş sitelerine güvenmemek gerektiğini ifade etti..

Gelen e-postaların dikkatli incelenmesi ve aldatmaya yönelik bir mesaj taşımadığından emin olunması gerektiğini belirten Metin, "Özellikle 'yılbaşı indirimi', 'şahane cuma', 'siber pazartesi' gibi adlarla yapılan kampanyalara ilişkin çok fazla sayıda e-posta ve SMS mesajları gelmekte.

Bu mesajlardaki linklere gittiğinizde sahte sitelere yönlendirilebilir, kredi kartı bilgilerinizi, kullanıcı adı parolalarınızı kaptırabilirsiniz. Dahası cep telefonunuza gelen mesajlar ile cep telefonunuza bir uygulama indirmenizi de isteyebilirler, bundan da kaçınmak gerekir." dedi.

Doç. Dr. Bilgin Metin, güncel bir internet tarayıcısı kullanması uyarısında bulunurken, "Her internet sitesinde ayrı bir parola kullanmak önemlidir, çünkü biz bir internet sitesine kullanıcı adı, parolasını yazdığımız zaman aslında parolamızı o sitenin yöneticisine emanet etmiş oluruz.

Eğer o internet sitesi bir saldırıya uğrarsa ve kullanıcı adımız, kullanıcı adı yerine geçen elektronik posta adresimiz ve parolamız çalınırsa, bu siber korsanların eline geçer ve bu parolayla diğer hesaplarımıza da giriş yapmayı deneyebilirler.

Ayrıca evlerinizde kullandığınız kamera, wi-fi, modemi gibi diğer cihazlarda da parolaları karmaşık ve güçlü tutun. Bu cihazları ilk kurduğunuzda üzerlerinde gelen varsayılan parolaları mutlaka değiştirin." dedi.