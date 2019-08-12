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Uzman isimden dikkat çeken Türkiye analizi: ABD baskıya devam ederse o siparişleri de kaybedebilir

Bulgaristanlı uluslararası ilişkiler ve jeoenerji uzmanı Stanislav Baçev, Türkiye'nin AB'ye ihtiyacı olmadığını ve ABD'nin baskıyı sürdürmesi halinde zararlı çıkacağını söyledi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:32
Uzman isimden dikkat çeken Türkiye analizi: ABD baskıya devam ederse o siparişleri de kaybedebilir

Bulgaristanlı uluslararası ilişkiler ve jeoenerji uzmanı Stanislav Baçev, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmaya ihtiyacı olmadığını belirtti.

Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’nin, NATO ile ilişkilerde artan gerilim göz önüne alındığında Avrupa ile bütünleşmenin geleceğini değerlendiren Baçev, "Türkiye’nin AB üyeliğine ihtiyacı yok" dedi

Baçev, “Eskiden böyle bir ihtiyaç vardı ama şimdi yok. Eğer Türkiye, AB ülkelerinden dahil daha fazla yabancı yatırım çekebilirse ve enerji dağıtım merkezine dönüşebilirse bölgesel haritada kendi yerini ve diğerlerle karşılıklı olarak kabul edilen koşullarda pazarlık yapma hakkını garanti edecek” dedi.

"ABD baskıyı sürdürürse bu siparişleri kaybedebilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD’nin F-35 tesliminden vazgeçmesi durumunda, alternatif seçenekler arayacakları açıklamasını da değerlendiren Baçev, Türkiye’nin kendi kalkınma programını uyguladığını belirterek, “Tutarlılık ve süreklilik, sadece tarihlerini hatırlamakla kalmayıp aynı zamanda ders çıkaran güçlü devletlere özgü özellikler. Ankara, kendi şartlarını sürecek seviyeye ulaştı. Türkiye’nin, Boeing’e çok sayıda yolcu uçağı siparişi var ve ABD, baskıyı sürdürürse bu siparişleri kaybedebilir” ifadelerini kullandı.

İncirlik üssündeki nükleer silaha da işaret eden Baçev, “Bu üsteki özel silahı unutmayalım. Türkiye, askeri imkanlarını geliştirme anlamında da kendi hırslarına sahip” diye kaydetti.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:32
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Trump
  4. S-400
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