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Yaşam Bursa’da ekipler seferber oldu! 18 yaşındaki genç son anda kurtarıldı
Yaşam

Bursa’da ekipler seferber oldu! 18 yaşındaki genç son anda kurtarıldı

Yeniakit Publisher
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde maddi sıkıntılar yaşadığını öne süren 18 yaşındaki N.Ş.K., tarihi Tophane surlarına çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri genci kurtarırken sağlık kontrolünden geçirilen N.Ş.K. işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Bursa’da tarihi Tophane surlarına çıkan 18 yaşındaki genç, polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

 

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde bulunan tarihi Tophane surlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki N.Ş.K., maddi sıkıntılar yaşandığını öne sürerek surlara çıktı. İntihar eden genci gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı intihar etmek üzereyken kurtardı. Kapının kilitli olması nedeniyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri kapıyı keserek açtı. Sağlık kontrolünden geçirilen genç, ifadesi alınmak ve gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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