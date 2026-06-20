Kerem Aktürkoğlu sinirlerine hakim olamadı

A Milli Futbol Takımı’nın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası’ndaki macerası büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. D Grubu’ndaki ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, henüz grup aşaması tamamlanmadan turnuvaya veda etti.

Stadyumdaki Türk taraftarlar ıslıklarla futbolculara tepki gösterdi. Bu esnada Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun tepkileri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Tribünlerden yükselen ıslıklar statta yankılanırken, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın protestolara alkışla karşılık vermesi dikkat çekti. Taraftarın tepkisine alkış tutarak yanıt veren Barış Alper'in bu hareketi sosyal medyada da gündem oldu.

Taraftarlarla diyaloga giren bir diğer isim ise Kerem Aktürkoğlu oldu.

Mücadelenin 39. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından tedavi için saha kenarına gelen Kerem Aktürkoğlu ile tribünler arasında tansiyon bir anda yükseldi. Tribünlerden kendisine yönelik gelen tepkilere sessiz kalamayan milli futbolcu, maçın atmosferiyle sinirlerine hakim olamadı.

Kendisine seslenen Türk bir taraftara doğru dönerek eliyle sert bir tepki gösteren Aktürkoğlu'nun, hakaret ettiği iddia edilen o anlar yayıncı kuruluşun kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kerem Aktürkoğlu'nun tribünlerle girdiği bu münakaşaya sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Görüntülerin kısa süre içerisinde yayılmasıyla birlikte sosyal medyada milli oyuncuyu eleştiren binlerce paylaşım yapıldı.