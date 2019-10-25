Uzman isimden dikkat çeken analiz: Türkiye bunu ne zaman yapsa ABD yaptırımlara başvuruyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’ye yeni yaptırım tehdidini değerlendiren Rus uzman Dolgov, Türkiye ne zaman bağımsız politika uygularsa ABD’nin yaptırımlara başvurduğunu belirtti.

Trump, Twitter’den açıklamasında, “Türkiye, oldukça yakın bölgelere gitmek için Güvenli Bölge diye bilinen yerden çekilmekte olan Kürtlere ateş açmaması gerektiğini tümüyle anlıyor. İhlal halinde geniş çaplı yaptırımların dayatılacağını tekrarlamama gerek yok” ifadelerine yer vermişti.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Boris Dolgov, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Türkiye’ye yönelik ‘ödül ve ceza’ politikası uyguladığını ve yaptırım yöntemine başvurduğunu belirterek, “Eğer Türkiye, ABD’nin dayattığı koşulları yerine getirirse Amerikalılar daha çok ‘ödül’ yöntemini kullanacak. Eğer Türkiye, güvenliğini sağlamak için kendi bağımsız politikasını uygularsa ve bu politika ABD’nin çıkarlarına zıt olursa ‘ceza’ yöntemine başvuracak” dedi.

"ABD ikilemle karşı karşıya"

ABD’nin, Türkiye’yle işbirliği ve Suriye’de müttefik olarak gördüğü güçler arasında denge tutturmaya çalıştığını söyleyen uzman, “ABD ikilemle karşı karşıya. Türkiye’ye destek vermek yoksa Suriye’deki Kürt oluşumlara mı? Türkiye’nin çıkarları mı, yoksa Kürt birliklerin mi? Bu ikilem ABD’nin Türkiye politikasına da yansıyor. Bu yüzden ABD’nin politikasında böyle zikzaklar yaşanıyor. Kendi çıkarlarını ilerletmek için Türkiye mi Kürt oluşumları mı, bu ikilem böyle devam edecek. Duruma göre de değişebilir” ifadelerini kullandı.

ABD’nin eylemlerindeki oynaklığın son açıklamalarına da yansıdığını kaydeden Dolgov, “Şimdi Amerikalıların Suriye’de, petrol yatakları ile YPG'lilerin bulunduğu yerlerin kontrolünü elinde tutmaya çalıştığını görüyoruz. ABD’nin bu politikası devam edecek” diye ekledi.