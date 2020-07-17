Uzman isimden çarpıcı açıklama: Türkiye karşısında topraklarının bir kısmını kaybedebilirler

Güvenlik Uzmanı Jack Dulgarian, Türkiye-Yunanistan arasında yaşanacak olası bir çatışmayla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Makalesinde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerileme dikkat çeken Dulgarian, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel olarak eksikliklerinin olduğundan bahsetti.

"Türkiye Doğu Avrupa'da önde gelen ülkelerden biri olacak"

Olası bir çatışmada Yunanistan'ın topraklarının bir kısmını kaybedeceğini belirten Dulgarian, "Yunanistan hazırlık yapmazsa, topraklarının bir kısmını kaybedecek ve Türkiye, Ege'de daha güçlü bir pay kazanacak. Türkiye, Doğu Avrupa'da önde gelen ülkelerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

Star.com.tr