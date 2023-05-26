Uzman isimden ailelere uyarı! Havaların ısınmasıyla tehlike başlıyor

Havaların ısınmaya başladığı dönemlerde en çok etkilenen gruplardan birinin de çocuklar olduğu biliniyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Hale Molla Kafi, “İlkbahardan yaza geçiş dönemlerinde de çocuklar hava değişimine karşı daha hassas oluyor. Ailelerin sıvı kaybı, çeşitli enfeksiyonlar, güneş çarpmaları gibi konulara karşı tedbirli olması gerekiyor” diyerek, en sık karşılaşılan yaz hastalıklarına karşı ebeveynlere önemli bilgiler verdi.

Mevsim geçişlerinin yetişkinler kadar çocukları da sağlık açısından olumsuz etkilediğini söyleyen Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hale Molla Kafi, “Özellikle de ilkbahardan yaza geçişlerde bazı sağlık sorunlarını yaşayabilirler. Günlerin de uzamasıyla park gibi açık alanlarda daha fazla zaman geçirilir. Bu da çocukların sağlık dengelerinde değişikliğe sebep olabilir. Ailelerin çocuklarının sağlık durumlarıyla ilgili tedbir alması gerekebilir” dedi.

Uz. Dr. Kafi, ilkbahardan yaza geçişte ve yaz mevsiminde en sık görülecek sağlık sorunları konusunda şu ifadeleri kullandı:

“Yaz aylarındaki sağlık sorunlarının en başında sıvı kaybı yer alır. Sıvı kaybı birkaç sebeple meydana gelebilir. Çok terleme, az su tüketme ve ishal yoluyla olabilir. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte terleme ve gizli su kaybı oluşur. Eğer çocuklar bu kaybı kapatacak kadar su tüketmezse sıvı kaybına ve dehidrasyon meydana gelir. Bu da tedavi gerektiren önemli bir durumdur. Bu durumun önüne geçmek için çocukların yaşına göre su tüketmesi gerekir. Kilo başına 100 ml olacak şekilde sıvı tüketimi makul olacaktır. Su dışındaki sıvıların idrar sökücü etkisi olabildiğinden genellikle bu hesaplamaya dahil edilmez."

Sıcaklık artınca virüsler ortaya çıkar

Uz. Dr. Hale Molla Kafi, “Yazın sıcaklık artışına bağlı ishal etkeni olan virüsler çoğalır, ishal ve kusma ataklarına sebep olur. Öte yandan iyi muhafaza edilmemiş gıdaların sıcakta bozulması ve bakterilerin çoğalması sonucunda gıda zehirlenmeleri yaşanabilir. Bu sebeple yaz aylarında bol sıvı tüketimine, güvenli olmayan yerlerde yiyecek ve içecek tüketmemeye dikkat etmek gerekir. Seyahat etme durumunuz varsa yola çıkmadan bir- iki gün öncesinde tüm aile fertlerinin probiyotik tüketmesi ve tatil boyunca kullanması önerilir. Sık el yıkama koşulu her zamanki gibi unutulmamalıdır” diye konuştu.

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Havuz kullanımına dikkat edin

“Yaz aylarında çocuklarımızın suyla oynaması, vücut ısılarını dengelemesi ve fiziksel aktivitede bulunmaları açısından yüzmek çok önemli rol oynuyor” diyen Kafi, şunları kaydetti:

“Ancak havuzdan ziyade denize girilmesi daha uygun olur. Ancak havuz tercih edilecek Çocuğunuz havuzda yüzecekse eğer havuz seçiminde dikkatli olunmalı, mutlaka çocuk havuzu olmalı ve klor oranı çok yüksek olmamalıdır. Çocuklar havuzda bir saatten fazla durmamalıdır. Çıktıktan sonra hemen yıkanarak temizlenmeli ve özellikle kız çocukları için idrar yolu enfeksiyonu riski arttığı için genital bölge iyi yıkanmalıdır.”

Sıcak havalarda isilik görülebilir

Çocukların mutlaka güneşten faydalanmaları tavsiye edilse de güneşte fazla kalınmasının ciddi güneş çarpmaları ve yanıklarını beraberinde getirebileceğini kaydeden Uz. Dr. Hale Molla Kafi, “Bu durum özellikle küçük bebekler veya kronik hastalığı olan çocuklarda ciddi veya ölümcül olabilir. O yüzden saat: 11.00-16.00 arasında çocuklar güneşten korunmalı; dışarı çıkma mecburiyeti varsa direkt güneş ışınlarının gelmediği gölgelik bir yerde durmalı ve muhakkak şapka takmalıdır. Özellikle beyaz ve hassas ciltli çocuklara gerekirse uzun kollu kalın olmayan ve terletmeyen ince pamuklu giysiler giydirilmelidir. Çocuklara özel güneş koruyucu kremi sürülmesi tavsiye edilir. Sıcak havalarda aşırı giydirilen çocuklarda kaşıntı ve isilik görülebilir. İsiliğin enfekte olması durumu ise ciddi problemlerin yaşanması anlamına gelebilir. Yeterli miktarda su içilmesine dikkat edilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.