Uzman isimden açıklama geldi! O ilimizde 6,4'lük deprem uyarısı

Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, diri fay hatlarının geçtiği 24 ilden biri olan Eskişehir için, “Eskişehir’imiz, kuzeyimizle, güneyimizle ve kendi içinden aktif faylarla sarılmış durumda diyebiliriz” dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki 6 Şubatta meydana gelen depremler, 10 ilde büyük çaplı yıkıma neden oldu. Son olarak 20 Şubat akşamı Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8’lik depremler yerleşim birimlerini kullanılmaz hale getirdi. Depremlerin ardından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ülke genelinde diri fay hatlarının bulunduğu haritayı yayınladı. Eskişehir de haritada yer alan ve diri fay hattının geçtiği 24 il, 80’ni aşkın ilçe merkezleri arasında bulunuyor. Eskişehir merkezli en son büyük deprem, 6.4 şiddetinde 20 Şubat 1956 tarihinde meydana geldi.

“Eskişehir’imiz aktif faylarla sarılmış durumda diyebiliriz”

Eskişehir merkezinden bir tane fay hattının, çevresinden ise 3 fay hattının geçtiğini yeni verilerle açıklayan Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, “Eskişehir maalesef içinden aktif fay geçen yerleşim yerlerinden birisi. MTA’nın son yaptığı haritada Eskişehir Fay Zonu diye adı da konmuş. Eskişehir’in hemen 70 kilometre kuzeyinden Kuzey Anadolu Fayı geçiyor. Burada olacak bir deprem de Eskişehir’i etkileyecek. Sadece bunlar değil, Eskişehir’in güneyinde Kütahya’dan da bir aktif fay geçiyor. Yine doğu batı uzantılı, Kütahya’nın hemen güneybatısına doğru, yine yakın gittiğimiz zaman bu da Eskişehir’e 70-80 kilometre uzak, yine burada da Gediz Fayı var. Eskişehir’imiz, kuzeyimizle, güneyimizle ve kendi içinden aktif faylarla sarılmış durumda diyebiliriz” dedi.

“Eskişehir’deki 6.4 büyüklüğünde bir deprem olabilir”

Eskişehir’i etkileyecek 4 fay hattının oluşturabileceği depremlerin büyüklükleri halkında bilgi veren Prof. Dr. Can Ayday şöyle konuştu;

“Eskişehir Fay Zonu bir bütün fay değil, parça parça. Biz bunlara segment deriz. Bu birinci olay Eskişehir’e çok yakın. Yaptığımız araştırmalar sonucu Eskişehir’deki bu depremin 6.4 büyüklüğünde olabileceğini tahmin ediyoruz. İkincisi Kuzey Anadolu Fayı’na gelecek olursak 7.4-7.5 büyüklüğünde deprem oluşturma ihtimali yüksek. Oradan açığa çıkan bir enerji Eskişehir’e gelirken ne kadar sönümlenirse sönümlensin 5-5.5 büyüklüğünde etkisi olur. Gelelim Kütahya Aktif Fayı’na, burası da yine bu kadar büyük değil. Kütahya fay zonunun oluşturacağı depremde 5.5-6 büyüklüğünde olabilir. Uzak ama o da Eskişehir’e 5-5.5 büyüklüğünde deprem oluşturabilir. Gediz Fayı ise büyük, 7-7.2 büyüklüğünde deprem oluşturma ihtimali var. Burada olacak bir depremde Eskişehir’de yine en azından 5.5-6 büyüklüğünde bir depremle karşılaşabilir.”

“Deprem bu kadar yaklaştı”

Eskişehir’de son büyük depremin 20 Şubat 1956’da olduğuna değinen Odası Eskişehir Şube Başkanı Can Ayday, yakın zamanda depremin olabileceğinin altını çizdi. Konuyla ilgili Ayday, “Eskişehir Fay Zonu’ndan oluşacak depremi incelediğimiz zaman 70 yılla 90 yıl arasında bir süre bulduk. Eskişehir’deki deprem 20 Şubat 1956’da oldu, 70 yılı doldurmasına 3 yıl kaldı. 70 yıl olacak, ertesi gün hemen deprem olacak diye bir şey düşünmesin kimse. Bu istatistiksel bir şey, sorumluların oturup düşünmeleri lazım. ‘Deprem bu kadar yaklaştı, buna önlem alalım’ demeleri lazım. Onlar oturulacak, bakılacak. Bugüne kadar yapmadılarsa bundan sonra yapacaklar” ifadelerini kullandı.