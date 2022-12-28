Uzman isimden 1 ayda 5 kilo verdirecek diyet paylaşımı! Kereviz, portakal diyet yemeği tarifleri

Uzman isimden 1 ayda 5 kilo verdirecek diyet paylaşımı!: Sağlıklı beslenerek uygulanan diyetler her zaman daha kalıcı olacaktır. Peki sağlıklı beslenmenin kuralları nelerdir? Sağlıklı beslenmenin bazı kuralları vardır. Bu kurallara uyarak gerçekleştirdiğiniz diyet sağlıklı ve istenilen kiloya ulaşmak için oldukça önemlidir. Kış mevsiminin en besleyici sebzelerinden olan pırasayı, leziz bir şekilde pişirmek isteyenler için tarifler...

Sağlıklı beslenmek demek öncelikle gün içinde yediğimiz yemeklerden veya tatlılardan bir porsiyonunda kalori miktarı yüksek bir besin ise bu porsiyonun mutlaka azaltılması gerekmektedir. Gün içinde yapılar atıştırmaların 150- 200 kaloriyi geçmemesi gerekmektedir.

Kahvaltı etmeden güne başlanmamalı ve akşam geç saatlerde hiçbir şey yenmemesi. Günlük meyve tüketiminde yeni bir veya iki porsiyonu geçememek sağlıklı beslenmede oldukça önemlidir. Peki Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez'in önermiş olduğu aydı 5 kilo verdiren diyette neler var?

AYDA 5 KİLO VERDİREN DİYET

Güne başladığımızda ilk olarak kahvaltıyı es geçmemek olacaktır. Buna göre kahvaltıda 3 yemek kaşığı nar, 3 yemek kaşığı yulaf ve 1 kase ev yapımı yoğurt tüketilmesi gerekmektedir.

Gün içinde metabolizmayı hızlandırmak için bir salata tarifi veren Dönmez'in tarifi şu şekilde; 1 adet tatlı kırmızı biber, 1 adet yeşil biber, yarım demet taze maydanoz, 2 adet salatalık, 1 yemek kaşığı zeytinyağı,

Öğle yemeğinde ise 1 küçük tabak zeytinyağlı kereviz veya pırasa yemeği ve yanında 3 yemek kaşığı bulgur pilavı tüketilmelidir.

Dönmez'den bir salata tarifi daha. Kış salatası adını verdiği salata tarifi ise şu şekilde; 1 adet turp, 1 adet havuç, yarım demet taze maydanoz, 1 yemek kaşığı zeytinyağlı, taze limon.

Ara öğünde ise 1 avuç ceviz, badem ve fındık tüketilmelidir.

Akşam yemeğinde 1 kase bal kabağı veya brokoli çorbası, 2 adet ev yapımı köfte tüketilmelidir.

Bir diğer ara öğünde ise 1 elma veya portakal veya 2 adet mandalina tüketilmelidir.

Kış aylarının bir diğer en faydalı besini pırasadır. Soğangiller ailesinden olan pırasa yemeği içerdiği vitaminler sayesinde çoğumuzun gönlüne taht kurmuştur. Lezzeti ile kendine hayran bırakan, bolca vitamin deposu olan pırasa yemeğini birde yanına yoğurt alarak deneyin. İçerisindeki havuçla bir bütün olan yemeğimize 1-2 damlada limon sıkarsanız inanılmaz bir tadı olacaktır.

Kereviz zerzevatı her ne kadar bazılarımız tarafından sevilmese de bu eşsiz portakal aromalı zerzevat yemeği fikrinizi değiştirmeye yetecek

Zeytinyağlı pırasa tarifi ile zayıflayın:

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Diyette kereviz yemeği yenir mi?

21 kalori içeren bir sebzedir. Düşük kaloriye sahiptir. Zayıflamak ve kilo vermek isteyenler için ideal bir sebzedir. Diyet yemeklerinde bolca bulundurulabilir.

Portakallı Kereviz Yemeği (Diyet) Tarifi İçin Malzemeler

1 büyük kereviz (yapraklarıyla)

1 adet havuç

1 adet portakal

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Portakallı Kereviz Yemeği (Diyet) Tarifi Nasıl Yapılır?

Kuru soğanı yemeklik doğrayıp yağ ile beraber kavuruyoruz. Soğanlar pembeleşince ince ince dilimlediğimiz havuçlarımızı kavuruyoruz. Havuçlar yumuşamaya başlayınca küp küp doğradığımız kerevizlerimizi de tencereye ekliyoruz. (Eğer kerevizleri önceden doğradıysanız limonlu suda bekletmekte fayda var yoksa kararabilir) Tüm malzemeyi 5 dakika kadar pişirip yeteri kadar suyunu ve 1 adet portakalın suyunu da ilave edip kerevizler tamamen yumuşayana kadar pişiriyoruz. Yemeğimiz piştikten sonra ince ince doğradığımız kereviz yapraklarını da serpiştirip yemeği dinlendiriyoruz.

Zeytinyağlı olduğu için soğuk bile servis edebilirsiniz.

Pırasa Yemeği Nasıl Yapılır?

Portakallı pırasa tarifi

Malzemeler:

4 adet pırasa

2 adet havuç

1 adet kuru soğan

1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Karabiber

Zeytinyağı

2 yemek kaşığı pirinç

1 adet limon suyu

1 su bardağı su;

Portakallı pırasa nasıl yapılır?

Öncelikle tencerenin içerisine bir miktar zeytinyağı alın. Zeytinyağı ısındığında tencereye yemeklik doğranan soğanları ve küp küp kesilen havuçları ekleyin. 5-10 dakika kadar soğan ve havuçları soteleyin. Yıkanmış ve doğranmış pırasayı da tencereye ekleyip kavurun. Üzerini hafif geçinceye kadar su ve portakal suyunu da ekleyip kaynamaya bırakalım. 10 dakika kaynattıktan sonra pirinci ve diğer malzemeleri de ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirelim.

Fırında Kıymalı Zerzevat Yemeği Tanımı İçin Malzemeler

2 adet kabak

3 adet patlıcan

3 adet orta uzunluk patates

2 adet kapya biber

1 adet soğan

3 diş sarımsak

Yarım kilo kıyma

1 su bardağı domates

1 yemek kaşığı salça (Domates-biber karışık)

1 yemek kaşığı tereyağı

Kızartmak için sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Kekik

Su

Fırında Kıymalı Zerzevat Yemeği Tanımı Nasıl Yapılır?

Tarifi

Öncelikle tüm zerzevatları küp küp doğrayıp sırayla yavaşça kızartalım.

Bu ortada kıymayı tencereye koyup kısık ateşte suyunu salıp çekmesini bekleyelim. Suyunu yavaşça çektikten daha sonra yemeklik doğranan soğanları ve sarımsakları ekleyip fazlaca az yağ ekleyerek soğanlar ölene kadar pişirelim.

Ardından domatesleri ve salçayı ekleyerek kıyma harcını hazırlayalım.

Bir borcama ya da evvel kıyma harcını döküp borcama yayalım. Akabinde kızarmış zerzevatları üstüne dökelim ve yayalım.

Küçük bir kasede az salça, tuz, karabiber, su ve kekik karışımı hazırlayalım. Karışımı borcama en son ekleyelim. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağını bir kaç modüle ayırıp aralıklarla koyalım.

250 derecede ortalama 20 dk. pişirelim.

Diyet Kereviz Salatası: Kerevizleri soyun, yıkayın ve rendeleyin. Kararmaması için hemen limon suyu ile ovun. ...

Cam bir kâsede süzme yoğurt, tuz ve zeytinyağını iyice karıştırın, kereviz sapları ve yarım çay bardağı cevizle birlikte kerevizlerin üzerine ilave edin, hepsini birlikte iyice karıştırın.