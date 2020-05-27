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Ekonomi

Uzman isim ‘Yükselmesi bir şeye bağlı’ diyerek uyardı! Dolar ve altın alacaklar dikkat

Ekonomi uzmanı Mehmet Taylan, dolar ve altın alacaklara kritik bir uyarıda bulunarak, 'Koronavirüste ikinci dalga yaşanmazsa dolar ve altın için gerileme başlayacak' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 19:16:00 - 2020-05-27 19:18:41

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan, altın ve dolarda gerileme yaşanacağını söyledi.

TV 100'e katılan ekonomi uzmanı Mehmet Taylan, "Dolarda bir gerileme bekliyorum. Bunu altın içinde söylüyorum. 2018'de yaşananlar şu anki süreçle benzer bir tablodur. Kur değişimlerinin sadece bize özel bir durum değil. Sakin olmak lazım. Altın ve döviz tarafında çok yukaruı hareket görmüyorum. Tek detay, inşallah ikinci dalga gelmez" dedi.

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