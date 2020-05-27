Uzman isim ‘Yükselmesi bir şeye bağlı’ diyerek uyardı! Dolar ve altın alacaklar dikkat

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan, altın ve dolarda gerileme yaşanacağını söyledi.

TV 100'e katılan ekonomi uzmanı Mehmet Taylan, "Dolarda bir gerileme bekliyorum. Bunu altın içinde söylüyorum. 2018'de yaşananlar şu anki süreçle benzer bir tablodur. Kur değişimlerinin sadece bize özel bir durum değil. Sakin olmak lazım. Altın ve döviz tarafında çok yukaruı hareket görmüyorum. Tek detay, inşallah ikinci dalga gelmez" dedi.