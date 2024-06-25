Uzman isim yanıtladı: İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?

Haziran ayında yüksek sıcaklıkların etkisi altında olan İstanbul'da, yağışsız hava süresinin ne kadar daha devam edeceği merak ediliyor. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Marmara bölgesinin ve İstanbul'un hava durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Marmara’da rüzgarın kuzey yönlerden esmesi, şehirlerde hissedilen sıcaklığı düşük tutuyor. Bulutların gezindiği gökyüzü, yerde oluşturduğu gölgeler ile serin alanlar oluşturuyor.

Fakat İstanbul’da yağmur yok, gelecek 5 gün daha hava güneşli olacak. İstanbul’da sıcaklıklar gündüz 28-29°C, gece 20-22°C. Bu koşullar bir süre değişmiyor, şimdiki tahminlere göre Marmara’da ve İstanbul’da yağmursuz günler 4-5 Temmuz’a kadar sürebilir.

Bursa ve Balıkesir gündüz 30-32°C civarında, İzmir ve Muğla 36 ila 40°C. Bu yüksek sıcaklıklar pek değişmiyor, gelecek 5 gün daha Ege’de sıcak çarpması riskine karşı güneş altında uzun süre kalmayalım.

Ankara tarihin en sıcak haziran aylarından birini yaşıyor, bugünden itibaren ise 5-6 gün süreyle hava daha serin olacak. Ankara’da 37-38°C’lerdeki sıcaklıklar bugünden itibaren 31-32°C’lere geriliyor. Bu hissedilir düşüş 1 hafta sürecek ve gelecek hafta Ankara dahil İç Anadolu genelinde yeniden 40°C’ye yaklaşabiliriz.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu çok sıcak günler geçiriyor, hafta sonuna kadar önemli bir değişim beklenmeyen bu alanlarda sıcaklık 39 ila 44°C. Sıcak çarpması tehlikesine karşı özellikle Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevresinde gölgede kalmakta, daha sık sıvı tüketmekte yarar var.

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Türkiye kıyılarında deniz suyu sıcaklıkları da yüksek seyrediyor, Akdeniz kıyılarında yüzey suyu şimdiden 30°C’ye ulaştı.

Kıyı Ege’de güncel su sıcaklıkları Fethiye’de 28°C, Marmaris’te ve Bodrum’da 26°C. Kuzey Ege tarafında ise Bozcaada’nın suları henüz 21-22°C, Ayvalık çevresinde su 25°C sıcaklığa ulaşıyor. (Habertürk)