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Sağlık Uzman isim uzun yaşamının sırrını verdi!
Sağlık

Uzman isim uzun yaşamının sırrını verdi!

Yeniakit Publisher
2024-02-19 17:17:00 -
Uzman isim uzun yaşamının sırrını verdi!

Herkes sağlıklı bir beden ister. Bu sebeple sağlıklı bir beden ve uzun ömür için neler yapılması gerektiğini sık sık araştırılıyor. Uzman isim sağlıklı, uzun ömrün ilk adımını açıkladı.

Günümüzde sağlığımızı korumak ve hastalıkları erken aşamada teşhis etmek her zamankinden daha önemli bir hale geldi. Düzenli sağlık kontrollerinin erken teşhisi sağlayarak hastalıkların ilerlemesini önlediğini belirten Medicana Sağlık Grubu’ndan Dr. Hatice Seda Kuz, bunun büyük sağlık sorunlarının da önüne geçilmesini de sağladığını söyledi.

“Erken teşhis, hastalıkla mücadelede önemli avantaj sağlar”

Erken teşhisin hayat kurtardığının altını çizen Medicana Ataköy Hastanesi’nden Dr. Hatice Seda Kuz, düzenli sağlık kontrolleriyle ilgili açıklamalarında şunları söyledi:

“Sağlığımızı korumak ve hastalıkları önlemek için düzenli olarak sağlık kontrolleri yaptırmak büyük bir önem taşımaktadır. Sağlık kontrolleri, kişinin genel sağlık durumunu değerlendirmek ve potansiyel sağlık risklerini belirlemek için yapılan kapsamlı bir test ve muayene sürecidir. Erken teşhis ise hastalıkların belirtileri henüz ortaya çıkmadan önce tespit edilmesini ve tedaviye başlanmasını sağlayarak hastalıkla mücadelede önemli bir avantaj sağlar."

“Sağlık taramaları yaşam kalitesini yükseltiyor”

Erken teşhisin özellikle kanser gibi ciddi hastalıkların tespit edilmesinde kritik bir rol oynadığını belirten Dr. Hatice Seda Kuz, "Kanser gibi hastalıkların erken teşhisi, tedavi şansını artırır ve hastanın yaşam kalitesini yükseltir. Bu nedenle, düzenli olarak sağlık kontrolleri yaptırmak ve sağlık kontrolünden geçmek, sağlığımızı korumak adına en önemli adımlardan biridir" şeklinde konuştu.

“Sağlık taraması programı; detaylı bir fiziki muayene, kan testleri, görüntüleme testleri içerir”

Dr. Hatice Seda Kuz sözlerine şunları ekledi:
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"Sağlık taraması programları; detaylı bir fiziki muayene, kan testleri, görüntüleme testleri ve uzman doktorlar tarafından yapılan değerlendirmeleri içerir. Bu sayede, hastalarımızın sağlık durumunu detaylı bir şekilde analiz ederek potansiyel sağlık sorunlarını tespit etmek ve tedaviye hemen başlamak mümkün olur."

Dr. Hatice Seda Kuz, sağlık bilincinin artırılması ve hastalıkların önlenmesi adına düzenli olarak sağlık taraması yaptırmanın önemine vurgu yaparak "Sağlık, en değerli varlığımızdır. Sağlığımızı korumak ve hastalıkları önlemek için düzenli olarak sağlık kontrolü yaptırmak uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek adına atılacak en önemli adımdır" dedi.

“Alerji testi için en uygun zaman İlkbahar mevsimi”

İlkbahar mevsiminin alerji testleri için en uygun zaman dilimi olarak kabul edildiğini ifade eden Dr. Hatice Seda Kuz sözlerini şöyle tamamladı:

”Bu dönemde çiçeklerin, polenlerin ve diğer alerjen maddelerin havada daha yoğun bulunması nedeniyle alerji semptomları daha belirgin hale gelir. Alerji testleri, kişinin hangi alerjenlere duyarlı olduğunu belirlemek için önemlidir. Bu testler, alerjiye neden olan maddeleri tanımlayarak uygun tedavi planlarının oluşturulmasına yardımcı olur. Ayrıca, alerji semptomlarını hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için doğru tedavi yöntemlerinin belirlenmesine de yardımcı olabilir. Dolayısıyla, ilkbahar mevsiminde alerji testi yaptırmak, alerjik reaksiyonları kontrol altına almak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için önemlidir.”

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