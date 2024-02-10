Uzman isim uyardı: Kalbi çürüten tehlike: Ölümcül, sakın dışarı çıkmayın! Riski artıran yanlışlar bunlar

Bu mevsimlerde Edirne’de sık sık yoğun sis etkili olurken, uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanların sisli havalarda dışarı çıkmasının daha tehlikeli olduğunu, sis bulutunun kirli havayla temas etmesi halinde daha tehlikeli hale geldiği konusunda uyarıda bulundu.

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kirli ve sisli hava, sağlığı da bozabiliyor. Hava kirliliğinin meydana getirdiği kalp krizi, felç gibi riskler, sisli havalarda daha da artabilir.

KRONİK HASTALARA ÖZEL UYARI

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikteki sürücüler olduğu gibi dışarıda olan vatandaşlar da sisli havadan olumsuz etkileniyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, hamileler ve bebekler kirli ve sisli havalarda biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, sisli havalara karşı uyarılarda bulunarak, vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

Sisli havalarda kalp, astım, bronşit, KOAH hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ekuklu, bu hastaların mümkün olduğu kadar sisin olduğu saatlerde dışarı çıkmaması gerektiğine dikkat çekti. Sisin atmosferik bir olay olduğunu belirten Prof. Dr. Ekuklu, yaşanılan coğrafyada sis ile birlikte hava kirliliği de varsa bunun daha solunabilir bir durum olduğunu ifade etti.

Dışarıya çıkmak zorunda olan ve risk gurubunda yer alan vatandaşların sisin etkili olduğu saatlerde aktiviteyi azaltmaları gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ekuklu, solunum sayısını arttıracak hareketlerin o ortamdaki kirli havayı solumayı da arttıracağı için risk oluşturacağının altını çizdi.

HAVA KİRLİYSE DAHA KİRLİ BİR HAL ALIYOR

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Coğrafya olarak günün önemli bir bölümünün sisli geçirildiği bir ülkede yaşadığımızı belirten Prof. Dr. Ekuklu, "Belli saatlerde sis etkili olduğu için zorunlu değilseler dışarıya çıkmamalarını, spor veya aktivite yapacaklarsa o saatlerde yapmamalarını tavsiye ederim. Ama kaçınılmaz olarak çalışan insanlar, okula giden çocuklar varsa o saatlerde maske kullanımı önerilebilir. Hava kirliliği varsa o bölgede sisle birlikte bunun yere daha yakın hale gelmesi ve daha solunabilir olması ile oluşabilecek sağlık sorunları önemsenmeli. Hava kirliyse sis daha tehlikeli bir hale geliyor. O saatlerde dışarıda bulunmak ve yoğun egzersizlerden kaçınmak alınabilecek önlemlerin başında geliyor" ifadelerine yer verdi.