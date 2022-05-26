Uzman isim uyardı! Erik yedikten sonra sakın bunu yapmayın

Taze meyve, bazı bitkisel çaylar gibi sağlıklı gıdaların yanı sıra, asitli içecekler, ekşi veya şekerli yiyecekler de diş erozyonuna neden olur. Yapılan bir araştırmada, günde iki kereden fazla narenciye tüketenlerin, sık narenciye tüketmeyenlere göre 37 kat daha fazla diş erozyonu riski ile karşı karşıya olduğu sonucu ortaya çıkarıldı. Ayrıca elma sirkesi veya sporcu içeceklerini haftada bir veya daha fazla tüketenler ile her gün gazlı içecek tüketenler de risk grubunda yer alıyor. Bu alışkanlıklar, dişlerde asit erozyonu olasılığını 4-10 kat arasında daha fazla artırıyor.

Diş Hekimi Pertev Kökdemir asit erozyonuna karşı, “Yemek yedikten hemen sonra dişlerinizi fırçalamayın” diyor ve uyarıyor: “Dişlerinizi özellikle asitli yemeklerden veya içeceklerden hemen sonra fırçalamayın. Asitli içecekler, sporcu içecekleri, asidik gıdalar, ekşi meyveler, turunçgiller; diş minesini yumuşatır.”

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Bu besinleri tükettikten hemen sonra dişlerinizi fırçalamak, asidin diş minesi üzerindeki etkisini hızlandırabilir ve alt tabakayı aşındırabilir. Çünkü yemekte dişlere yapışan artıklar kısa süre içinde aside döner.

YATMADAN ÖNCE FIRÇALAYABİLİRSİNİZ

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Bu besinleri tükettikten hemen sonra dişlerinizi fırçalamak, asidin diş minesi üzerindeki etkisini hızlandırabilir ve alt tabakayı aşındırabilir. Çünkü yemekte dişlere yapışan artıklar kısa süre içinde aside döner.

Yemekten hemen sonra diş fırçalamak ise o asidin ağız içinde yayılmasına neden olur. Asit, diş minesinin kalitesini düşürür, dayanıklılığını azaltır. Böylece dişler çok daha kolay çürür. Dişleri yemekten hemen sonra değil, 1-2 saat sonra fırçalayın. Aslında en ideal olanı gece yatmadan önce fırçalamaktır” diyor.

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, en basit çözümü ise şöyle açıklıyor: “Basit çözüm, ekşi bir şey yedikten sonra asidi nötralize etmek için ağzımızı suyla yıkamamız gerektiğidir. Dişlerinizi fırçalama ihtiyacı hissediyorsanız, ağzınız çalkalayın ve sonra bir bardak ılık su için.”

Eriğin Faydaları Nelerdir? Erik Suyu Ve Erik Çekirdeği Neye İyi Gelir?

Erik, bahar ve yaz aylarının meyvesi olan kışın belirli dönemlerinde de yenilebilen yeşil renkli meyvedir. Ülkemiz üzerinde bulunan erik çeşitleri ise; Papaz eriği, mürdüm eriği, malta eriği, tatlı üryani ve en çok tüketilen can eriğidir. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin bazı kısımları hariç Türkiye'de her yerde yetişmektedir. Erikler tam olgunken tüketilebileceği gibi yarı olgun ve tam olgunlaşmamış halde de tüketilebilir. Olgunlaşma dönemine göre yeşil, sarı, kırmızı ve mor renklere bürünür.

Eriğin Faydaları Nelerdir?



Eriğin bilinen faydaları ise;



- Kabızlık durumuna faydalı olup bağırsakları çalıştırmaktadır.

- Kalp ve damar sağlığını korumaktadır.

- Astım, bronşit gibi hastalıklara karşı koruma sağlamaktadır.

- Kansere karşı oldukça fayda sağlamaktadır.

- Östrojen hormonunu dengelediğinden dolayı menopoz döneminde kullanılması faydalı olur.

- Kolesterol, şeker gibi hastalıklara karşı duvar örüp koruma sağlar.

- Vücudun demir gereksinimi karşılar.

- Kanı temizleyici özelliği bulunur.

- Bağ dokularını güçlendirerek sıkı ve fit bir vücuda sahip olmayı kolaylaştırır.

- İçerisinde bulunan lifler sayesinde karaciğere ve safraya iyi gelmektedir.

- İçerdiği magnezyum sayesinde kas dokularının zarar görmesini engeller.

- Kilo vermeye yardımcı olmaktadır.

- A vitamini ve fosfor içerdiğinden vücuda oldukça faydalıdır.

- Akciğer sağlığını korumakta bir numaradır.

- Dişleri ve diş etlerini güçlendirmektedir.

- Böbrek üstü bezlerini çalışmasını güçlendirmektedir.

- Akciğer içinde bulunan toksinleri atarak akciğeri korur.

- Vücudun mineral ve vitamin ihtiyacını karşılar.

- Kemiklere karşı güçlendirici ve koruyucu bir etkisi vardır.

- C vitamini içermesiyle bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

- Yaşlanmaya karşı önleyici olup cildi sürekli taze tutmaktadır.

- Sinir sistemini güçlendirmeye yarar.

- Böbreklerin çalışmasına fayda sağlar.

- Bağırsak kurtlarının tedavisinde kullanılır.

- Hamile bayanlarda fetüsün gelişmesine yardımcı olur.

- Tansiyon ve kan basıncı düzenleyerek sağlıklı yaşam fırsatı sunar.

- Bağ doku yenilenmesini sağlar.



Erik Hangi Hastalıklara İyi Gelir?



Erik, hazımsızlık sorunlarında birebir etkili bir meyvedir. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar ile bağışıklık sistemlerini güçlendirerek savaşır. Kansere karşı dayanıklılık sağlayıp hastalıklara karşı direnç göstermeyi sağlar. Diyabet hastalığına karşı denge sağlayarak direnç oluşturur. Ateş düşürücü etkisi bulunmaktadır. Akciğer kanseri ve öksürük gibi durumlara karşı vücut direncini arttırarak koruma sağlamaktadır.



Eriğin Zararları Nelerdir?



Eriğin yararları olduğu kadar zararları da bulunmaktadır. Erik gereğinden fazla tüketilmemeli ve tuz kullanarak yeniyorsa az miktar olmasına dikkat edilmelidir. Tuzlu erik tüketmek vücut üzerinde ödem oluşturmaktadır. Gereğinden fazla tüketilmesi halinde demir eksikliği, yorgunluk, halsizlik, anemi, saç dökülmesi, kısırlık ve şişmanlık şikayetlerinin görülmesi anlamına gelmektedir.



Erik Suyu Neye İyi Gelir?



Erik suyu diyet yapanlar için önerilmektedir. Bunun sebebi ise metabolizmayı düzenleyerek sindirim olayının kolaylaşmasına yardımcı olmaktadır. Kabızlık sorunlarını bağırsakları çalıştırarak ortadan kaldırmaktadır. Kilo vermeyi sağlayarak rahat bir yaşam sağlar. Erik suyu gözler içinde önerilmektedir. Retinada bulunan stresin azaltılmasını ve katarakt oluşumunun engellenmesine yaramaktadır. Kronik rahatsızlıkların önlenmesinde oldukça etkilidir. Erik suyu fazla tüketildiğinde ise kilo artışı, kramp, ödem gibi sorunlara yol açabilmektedir.



Erik Çekirdeği Neye İyi Gelir?



Erik çekirdeği, saçların kepeklenmesini önler. Bağırsaklarda oluşabilen solucanların vücuttan atılmasını destekler. Erik çekirdekleri kırılıp ezildikten sonra püre halini alması sağlanır. Bu hale getirildikten sonra makyajda kullanılan ciltte kalmış maddelerin temizlenmesini sağlar.