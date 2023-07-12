  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Al birini vur ötekine! Erdoğan’ın maaşı ve Özgür ile Cemal fırıldaklığı

‘Kulak misafiri oldum’ diyerek açıkladı! Acun'a yapılan teklif ifşa oldu

Biden’ın not kağıdında Türkiye ayrıntısı! Bakın ne yazıyor

Alman turistlerin Türkiye duyurusu: Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye'ye gideyim yeter! Gündem olan kare

TTB’yi ortalıkta bul bulabiliyorsan şimdi! Sağlık sektöründe skandal olay

Bu kadarı hiç olmamıştı! Almanların Erdoğan yorumu gündemi salladı

Milli muharip uçak için tarih verildi! 'İlk yerli testlerine başladı'

Yeni dünya düzeni değişiyor! İşte adeta petrol ve doğal gazın yerine geçecek kaynak

CHP'deki konuşma yasağı resmileşti! Sadece o konuşacak

Ahmet Hakan halefi Özkök’ün izinde! Müftü çocuğu sapkın konserleri savundu!
Sağlık Uzman isim tek tek sıraladı! Kalp hastaları yaz aylarında tuz tüketebilir mi?
Sağlık

Uzman isim tek tek sıraladı! Kalp hastaları yaz aylarında tuz tüketebilir mi?

Yeniakit Publisher
2023-07-12 19:16:00 -
Uzman isim tek tek sıraladı! Kalp hastaları yaz aylarında tuz tüketebilir mi?

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, kalp hastalarına sıcak havalarda tuz kısıtlamasını gevşetmeleri önerisinde bulundu.

Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, kalp hastalarının yaz aylarında tuz kısıtlamasını gevşetebileceklerini söyledi.

Sıcak havaların terlemeye bağlı vücutta su ve tuz kaybına neden olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, bu durumun kalp hastalarını olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Normalde kalp hastalarına tuz kısıtlaması getirdiklerini ancak yaz aylarında terlemeye bağlı olarak hastaların tuz kaybına uğradığını, bu nedenle yaz aylarında tuz kısıtlamasını biraz gevşetebileceklerini dile getiren Dr. Karabacak, “Sıcak kalp hastalarını olumsuz etkiler. Bunun sebebi hem hastalığın kendisine hem de hastalığın tedavisine bağlıdır. Bilindiği üzere aşırı sıcaklarda vücutta terlemeye bağlı su ve tuz kaybı olur. Bu su ve tuz kaybı kalp hastalarında daha fazladır. Çünkü kalp hastalarının çoğu kullandıkları ilaçlarla su ve tuzun geri emilimini azaltan ilaçlar kullanmaktadırlar. O nedenle normal sağlıklı bireylere göre aşırı sıcaklarda daha fazla tuz ve su kaybederler. Bu da uzun vadede kanda sodyum mineralinin düşmesine, tansiyonun düşmesine ve bayılmalara sebep olabilir. Kalp hastalarına genel olarak tavsiyemiz; bol su tüketmeleri, çok sıcaklarda mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve mümkünse yaylalara gitmeleridir. Normalde biz kalp hastalarına tuz kısıtlaması öneririz. Ancak yaz mevsiminde terlemeye bağlı aşırı tuz kaybettiklerinden tuz kısıtlaması biraz gevşetilebilir. Kalp hastaları kalp koruyucu ilaçlarına yine devam etmelilerdir. Ancak her akşam bir soda tüketmeleri, günde 2,5-3 litre sıvı almaları ve bol meyve tüketmelerini öneririz. Kalp hastaları eğer yeterince sıvı almazlarsa tansiyon düşmesi ve bayılma görülebilir” şeklinde konuştu.

Yaz ayları için kalp hastalarına önerilerde bulunan Karabacak, “Aşırı sıcaklarda kalp hastaları, kalp sağlığı tarama muayenesinden geçmeliler. Kalp koruyucu ilaç tedavilerinin yeniden gözden geçirilmesi için bir kardiyoloji uzmanına başvurmalılar” dedi.

Kimse dikkat etmiyor ama... İşte kulaklara zarar veren 7 şey
Kimse dikkat etmiyor ama... İşte kulaklara zarar veren 7 şey

Sağlık

Kimse dikkat etmiyor ama... İşte kulaklara zarar veren 7 şey
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aman dikkat! Bu meslekler tansiyon hastası yapıyor
Aman dikkat! Bu meslekler tansiyon hastası yapıyor

Sağlık

Aman dikkat! Bu meslekler tansiyon hastası yapıyor

Uzman isim sırrı açıkladı! Bu formülle yaşlanmaya son verin
Uzman isim sırrı açıkladı! Bu formülle yaşlanmaya son verin

Sağlık

Uzman isim sırrı açıkladı! Bu formülle yaşlanmaya son verin

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23