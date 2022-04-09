  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tanrı Dağı’nda ulumayı bıraktı, tencere tava ile anket yaptı! Bu da Cemal Enginyurt tipi seçim anketi!

Whatsapp tüm kullanıcılarını uyardı! Aman dikkat: Bu 5 kuralı yapmayan engellenecek

Zelenskiy böyle ateş püskürdü: Cezalandırılmazsa asla durmayacak

Defalarca tövbe etti ama…Mehmet Ali Erbil'in esprisi mide bulandırdı

Emekli Korgeneral Türkiye gelişmesini açıkladı! İşte ABD'nin F-35'ler için alacağı karar

Uyan da balığa gidelim Kemal! Erdoğan’ın adaylığından haberi yok

Haluk Özdil 'petrol fiyatlarını uçuracak bir gelişme olacak' diyerek duyurdu! Bir kriz daha geliyor

Ukrayna savaşı bitiyor mu? Rusya'dan 'hedefimize ulaştık' açıklaması

Süper Lig'in değil dünyanın devi olacaklar! 500 milyon dolarlık çılgın teklif

Rus basınından Türkiye’ye anlamsız sistem: Herhangi bir adım atılmadı
Gündem Uzman isim Malatya depreminin ardından peş peşe açıkladı! Depremler bu hatta doğru ilerliyor
Gündem

Uzman isim Malatya depreminin ardından peş peşe açıkladı! Depremler bu hatta doğru ilerliyor

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya depreminin ardından bölgede yaşanan sismik hareketliliği Twitter hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 19:38:00 -
Uzman isim Malatya depreminin ardından peş peşe açıkladı! Depremler bu hatta doğru ilerliyor

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Malatya depremini değerlendirdi. Görür, şunları belirtti:

"Arkadaşlar, Malatya-Pütürge/Tekederesi yöresinde 5,2'lik deprem oldu. Daha önce, 12/11/2021'de de burada 4,8 deprem olmuştu. Biliyorsunuz, 2020 Elazığ depreminden sonra büyük depremlerin Çelikhan-Erkenek hattına doğru kayacağını söylemiş yöneticileri uyarmıştım.

Bugünkü deprem de gösteriyor ki depremler bu hatta doğru ilerliyor. Deprem zamanı bilinmez ama, yerel yöneticilerin dikkatli olup ‘Risk Azaltma Planlarını’ hazırlayıp çalışmalarını yapmasında fayda vardır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay