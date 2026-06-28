  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Orduda “kör” uçak skandalı: Milyar dolarlık F-35’ler radarsız teslim ediliyor Yıllarca mineralleri bu şekilde uygulayan, kolay oluyor diyen hata yapar... Gizli gizli sağlığı tehdit ediyor Rakamlar moral verdi Diyarbakırlı ‘2 milyonu’ hedef belirledi Tek kalemde verilebilir mi? Galatasaray'a haber: Peşin alırsanız 45 milyon! Antalya’da ezber bozan araştırma! Turistlerin ilk durağı bakın neresi oldu Otomobil devinin büyük pişmanlığı: Yapay zekanın aklı buraya kadarmış! Yok artık yahu... Beşiktaş'ın karşısına Barça çıktı: 'Tam iş bitti' deniyordu Ankara’daki zirve, şer ittifakını çıra gibi tutuşturdu: Türkiye ilk aday olur Hamdi Ulukaya'nın dev anlaşmasına Aziz Başkan'dan farklı bakış: En ucuzu Fenerbahçe'de Fuhuşçu Özkan Yalım'a bakın hele! Özel’e milyon dolarlık helikopter bakmış
Yaşam
8
Yeniakit Publisher
Antalya’da ezber bozan araştırma! Turistlerin ilk durağı bakın neresi oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi:

Antalya’da ezber bozan araştırma! Turistlerin ilk durağı bakın neresi oldu

Antalya’da TÜBİTAK destekli araştırmada, tatilini tamamlayan 611 turistin kentte en çok ziyaret ettiği noktalar incelendi.

#1
Foto - Antalya’da ezber bozan araştırma! Turistlerin ilk durağı bakın neresi oldu

Antalya’da turistlerin otelden çıkmadığı yönündeki tartışmalara cevap niteliğinde dikkat çeken bir araştırma yapıldı.

#2
Foto - Antalya’da ezber bozan araştırma! Turistlerin ilk durağı bakın neresi oldu

Antalya'da özel bir üniversitenin Turizm Fakültesi'nden Doç. Dr. Oğuz Doğan, Doç. Dr. Caner Ünal, Doç. Dr. Gözdegül Başer ve Dr. Evla Mutlu'nun TÜBİTAK destekli projesinde, Antalya'da tatilini tamamlayan 611 turistle, 'Her Şey Dahil Tatilin Turist Ziyaret Ağına Etkisi: Antalya İli Örneği' başlıklı bir proje gerçekleştirildi.

#3
Foto - Antalya’da ezber bozan araştırma! Turistlerin ilk durağı bakın neresi oldu

Proje kapsamında Antalya Havalimanı'nda tatil dönüşü 611 turiste sorular yöneltildi. Yılda 17 milyon civarında turistin ağırlandığı ve yüzde 50'ye yakınını Rus ve Almanların oluşturduğu Antalya'daki ankette, projeye alınan turistlerin yüzde 48'ini Ruslar, yüzde 27'sini Almanlar ve yüzde 25'i diğer ülkelerden gelenlere yönelik gerçekleştirildi. Ankete göre turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında Kaleiçi gelirken, aquaparklar ikinci, Lara sahili ise üçüncü sırada yer aldı. Ankete göre turistlerin en çok ziyaret ettiği diğer turistik merkezler Hadrian Kapısı, Aspendos, Düden Şelalesi ve Konyaaltı sahili olarak sıralandı.

#4
Foto - Antalya’da ezber bozan araştırma! Turistlerin ilk durağı bakın neresi oldu

Projede 'Her şey dahil' hizmetiyle Antalya'ya gelen turistlerin ziyaret noktalarını ortaya koymayı amaçladıklarını belirten Dr. Evla Mutlu, "Bunu merak etmemizin sebebi medyada da popüler olan bir tartışma var, turistlerin otellerinden çıkmaması, dışarıyla etkileşime geçmemesi ve aslında Antalya'yı ne kadar tanıdığına yönelik bir soru işaretimiz var. Biz de bunu somut verilerle ölçebilmek istedik. Bunu yaparken de Sosyal Ağ Analizi adlı bir analizden faydalandık. Bunun için insanlara nereleri gezdiğini soruyorsunuz. Anketimizin temeli de bundan oluşuyor. Bu sorunun yanında ekonomik kısmında anlayabilmek için 'Ne kadar bir bütçeniz vardı?' diye de ekledik ve tabii demografik özellikler dediğimiz yaş, cinsiyet, ırk gibi özellikleri de toparladık" dedi.

#5
Foto - Antalya’da ezber bozan araştırma! Turistlerin ilk durağı bakın neresi oldu

Bu anketin turistlerin tatilini tamamladıktan sonra dönüşte Antalya Havalimanı'nda yapılabildiğini anlatan Dr. Evla Mutlu, bu ziyaret noktalarının da tarihi yerler, turistik çekicilikler, restoranlar gibi sınıflandırıldığını söyledi. Dr. Evla Mutlu, "Böylece elimizde bu kişi hangi otelde kaldı veya otellerde kaldı ve nereleri ziyaret etti diye bir ağ oluştu. Bu ağı Antalya haritası üzerine konumlandırabildik. Böylece elimizde bir ağ haritası oluştu. Yani amacımız şuydu; her şey dahil olarak her şey dahil paketle gelen turist ve bireysel olarak gelen turistin ziyaret ağı arasında nasıl bir farklılık var? Projemiz her şey dahil programı ile gelen turistin nerelere dağıldığını somut verilerle gösterebilmek açısından büyük bir önem taşıyor" diye konuştu.

#6
Foto - Antalya’da ezber bozan araştırma! Turistlerin ilk durağı bakın neresi oldu

Proje kapsamındaki anketin sonuçları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Caner Ünal, ankete göre Antalya'ya gelen turistler için Kaleiçi'nin en gözde nokta olduğunu açıkladı. Doç. Dr. Ünal, "Antik kentlerde birinci sırada Kaleiçi, ikinci sırada Aspendos, üçüncü sırada Side, Alanya, Patara, Olimpos olarak devam ediyor. Sonuçlarımız özellikle turistlerin en çok Kaleiçi bölgesini ziyaret ettiğini ortaya çıkardı. Özellikle kültür turizmi açısından bu sonuçlar çok önemli. Turistik çekicilikler bakımından en çok aquaparkların ziyaret edildiği ortaya çıktı" dedi.

#7
Foto - Antalya’da ezber bozan araştırma! Turistlerin ilk durağı bakın neresi oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bursa'da korkutan yangın! Ekipler olay yerinde
Yerel

Bursa'da korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

Bursa'da buğday tarlalarında yangın çıktı. Ekipler alevlerin büyümemesi ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor...
Sağlıkta hizmet sürüyor! Kars’a 24 doktor atandı
Sağlık

Sağlıkta hizmet sürüyor! Kars’a 24 doktor atandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan 129. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Kars’a..
NATO Zirvesi öncesi alçak provokasyon ellerinde patladı!
Gündem

NATO Zirvesi öncesi alçak provokasyon ellerinde patladı!

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tarihi Ankara Zirvesi öncesinde, ülkemizin küresel vizyonunu baltalamak ve başkentte panik ha..
Mısırlı alimin Türkiye ve Erdoğan sözleri dünyada yankılandı
Dünya

Mısırlı alimin Türkiye ve Erdoğan sözleri dünyada yankılandı

"Türkiye'yi her gün taciz ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ediyorlar, Türkiye'ye saldırıyorlar, hem eski hem de modern tarihi üzer..
Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Hayati Develi
Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Hayati Develi

Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa’ya bu hafta Prof. Dr. Hayati Develi konuk oluyor...
2 FETÖ hükümlüsü Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Gündem

2 FETÖ hükümlüsü Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Edirne'de Jandarma, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. (53) ile aynı suçtan hakkında 6 yıl ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23