Antalya’da ezber bozan araştırma! Turistlerin ilk durağı bakın neresi oldu

Projede 'Her şey dahil' hizmetiyle Antalya'ya gelen turistlerin ziyaret noktalarını ortaya koymayı amaçladıklarını belirten Dr. Evla Mutlu, "Bunu merak etmemizin sebebi medyada da popüler olan bir tartışma var, turistlerin otellerinden çıkmaması, dışarıyla etkileşime geçmemesi ve aslında Antalya'yı ne kadar tanıdığına yönelik bir soru işaretimiz var. Biz de bunu somut verilerle ölçebilmek istedik. Bunu yaparken de Sosyal Ağ Analizi adlı bir analizden faydalandık. Bunun için insanlara nereleri gezdiğini soruyorsunuz. Anketimizin temeli de bundan oluşuyor. Bu sorunun yanında ekonomik kısmında anlayabilmek için 'Ne kadar bir bütçeniz vardı?' diye de ekledik ve tabii demografik özellikler dediğimiz yaş, cinsiyet, ırk gibi özellikleri de toparladık" dedi.