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Uzman isim kritik detayı duyurdu: Onlar da Suriye'de bize karşı savaşıyor

Siyaset felsefecisi Lütfü Özşahin, Barış Pınarı Harekatı ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:35
Uzman isim kritik detayı duyurdu: Onlar da Suriye'de bize karşı savaşıyor

Siyaset felsefecisi Lütfü Özşahin, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Lütfü Özşahin, ülkedeki bazı isimlerin NATO seviciliği yaptığını belirterek, "Nato mermer kafalı Natocu akademisyenler var. Yahu Nato ABD demektir ve o da PKK/PYD üzerinden bize karşı savaşıyor. Türkiye'ye en 700 Havan topu mermisi düştü vatandaşlarımız bebekler öldü, peki NATO nerde!? Tabii ki PKK/PYD ve İsrail'in safında" dedi.

"ABD ile Rusya anlaştı"

Rusya ve ABD'nin anlaştığını söyleyen Özşahin, "ABD ve Rusya her zaman anlaşırlar 1. ve 2.Dünya Savaşında olduğu gibi Suriye'de de anlaştılar. İlk anlaştıkları Menbiç oldu ve burayı Rus, Esed güçlerine teslim ettiler. Türkiye Esed rejimi ile zaten istihbarat ve Rusya üzerinden görüşüyor. Eğer Rus kuvvetleri Menbiç'e girmişse bu daha üst düzey görüşmelerin olacağını gösteriyor, beğen beğenme Esed'i yok saymak devlet aklı ile örtüşmüyor. Baştan beri hep bunu söyledim" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Suriye'de bir seçimde gidilmezse..."

Eğer Suriye'de yeni bir mutabakatla özgür ve güvenli bir seçime gidilemez ve rejim değişmeden bu hali ile kalırsa, PKK/PYDnin boşalttığı yerlere Esed kuvvetleri girerse, Türkiye/Mehmetçik Esed'in bekası için savaşmış olacak. Zor günler geliyor...

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 14:35
  1. NATO
  2. Suriye
  3. Esed

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  • BENJOMINOBENJOMINO16 dk önce
    NATO DEMEK PKK PYD DEAS FETO DEMEKTIR NATO VE BM ZATEN AMERIKAYA CALISIYOR 

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