Uzman isim 'İlerleyen günlerde bir haber gelebilir' dedi ve açıkladı: Anlaşma olursa dolar 6,50'ye iner

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile olan ikili para takası (swap) anlaşmasında tutarları yükseltme kararı aldı. Yapılan düzenleme ile swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi

24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, bir swap anlaşması daha yapılması halinde doların 6.50 seviyesine gerileyeceğini söyledi.

Moderatör programında konuşan Sadi Özdemir, "Bu anlaşma 'Piyasamıza döviz ya da dolar fazlalığı girecek' anlamına geliyor. Dolar dün 6,74 seviyesine kadar gerilemişti. Bence Mayıs ayında zaten sona geldi. Haziran ayı itibariyle ekonomimizde açılmalar olacak. Bir swap anlaşması haberi daha gelebilir. Eğer bir anlaşma daha olursa dolar 6,50 seviyelerine gelebilir. Olumlu bir gelişme bu. Türkiye son gelişmelerle ekonomisinin yıkılamayacağını gösterdi" dedi.