Uzman isim 'Altında yeni rekor kapıda' diyerek açıkladı! Söylediği rakam olay oldu

Merkez Bankası’nın son faiz kararı sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı. Dolar kuru rekor seviyelere çıkarken gram altın da onu takip ederek 500 TL’yi aştı. Ekonomist Murat Özsoy, önümüzdeki dönem yaşanacak fiyat hareketleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Para piyasalarında inişler ve çıkışlar sertleşirken altın fiyatlarıyla ilgili Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy beklenti ve tahminlerini açıkladı.

"Sert çalkantılar görebiliriz"

Ekonomist Murat Özsoy, altın fiyatlarının gelecekteki fiyat hareketlerinin durumuyla ilgili ABD Merkez Bankası Başkanı Jarome Powell’ın açıklamalarını hedef gösterirken “Eğer ABD ekonomisi Powel’ın işaret ettiği maksimum istihdam testinden geçemez ise ve yeni bir varyantın vaka sayılarını artırması halinde, kasım ayında bu programın başlangıcı uzayacak gibi bir mesaj çıkarsa işler terse dönebilir ve sert çalkantılar görebiliriz” uyarısında bulundu

Yeni hedef 550 TL

Vatandaşın en çok merak ettiği gram altın fiyatı daha da yükselecek mi sorusuna cevap veren Murat Özsoy dolar kurunun yükselişine ons altının da eşlik etmesiyle gram altın fiyatında yeni rekorların yakın olduğunu ileri sürdü.

Özsoy gram altın fiyatının yendi hedefinin 550 TL olduğunu belirttiği analizinde şunları söyledi:

“Gram altın için ise ana senaryomuz dolar/TL kurunda yukarı yöndeki hareketlerin devam edecek olması tahmini doğrultusunda 500TL üzerinde ve hatta rekor fiyatların geleceği zamanlar artık uzak değil. Gram altın geçtiğimiz haftalarda 480TL seviyelerindeyken de 500TL üzeri fiyatlamaların yakınlaşmasından bahsetmiştim. Nitekim o zamanlar da geldi. Dolar/TL kurundaki hareket eğer ons altındaki yukarı hareket ile de desteklenirse -dolar endeksindeki hafif geri çekilme durumu- bu halde gram altın için 550TL’ye yakınlaşan fiyatları da görebilmemiz mümkün olabilir.”