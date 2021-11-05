Uzman isim altın konusunda uyardı: Ciddi bir operasyon var

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar ve altın yatırımcısını enflasyon konusunda uyardı. Enflasyonun tüm dünyanın sorunu haline geldiğine dikkat çeken İslam Memiş, "Bu geçici bir enflasyon değil." uyarısını yaptı. İslam Memiş, sosyal medyada siyasi isimler üzerinden yapılan operasyona dikkat çekti.

Fed Başkanı Powell her ne kadar ‘enflasyon geçici’ söylemine devam etse de temkinli konuşmayı sürdürdüğüne dikkat çeken İslam Memiş, "2022’nin yarısına kadar enflasyondaki yükselişin süreceğini tahmin ediyoruz. Türkiye enflasyon verisinin ardından döviz kurunda 9,77 seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Ancak şimdi de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2 hafta sonra açıklayacağı faiz kararında. TCMB’nin ‘dar alan’ söylemi var. 50 baz puan faiz indirimi daha yapacak mı ya da bu kararı aralık ayına mı öteleyecek sorusunun cevabı önemli. Ve buradan çıkacak karara göre dolar kuru kendine yeniden yön belirleyecek. Üst tarafta 9,80 lira seviyesine kadar bir yükseliş mümkün olabilir. 9,60 lira seviyesi ise güçlü bir destek konumunda. TL’deki değer kayıpları daha yerini almadı. Gelecek açıklamalar burada önemli olacak. Kurun Ekim ayına göre biraz daha sakin seyirde olduğunu gözlemliyoruz” dedi.

Altın fiyatları köşeye sıkıştı

Gram altın fiyatlarının köşeye sıkıştığını belirten İslam Memiş, "Gram Altın fiyatları, 545-555 arasında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu bant aralığından çıkamıyor. Ons altında düşüş sürse de dolar kurundan aldığı destekle birlikte konumunu koruyor. Gram altında 555 seviyesini direnç seviyesi 545 seviyesi ise destek seviyesi olduğu görülüyor. Bu bant aralığında bu seviyede tamamlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Siyasi operasyon var

Vatandaşlara uyarıda bulunan İslam Memiş, “Bu hafta ve önümüzdeki aylar çok kritik. Özellikle sosyal medya üzerinden Türkiye siyasetini hedef alan ciddi bir operasyon var. Bu da ekonomileri ve insanların ekonomiye bakışını direkt etkileyen unsurlar. Ve bu da ister istemez döviz kuruna yansıyor. Vatandaşlarımız sosyal medyadaki her habere inanmasın. Devletimizin açıkladığı rakamlara inansınlar. Bunlar algı operasyonlarıdır” değerlendirmesini yaptı.