Uzman isim açıkladı: Üretim için Türkiye'ye gelecekler

Yaklaşık 3 yıldır devam eden koronavirüs süreci ve son olarak Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş hali dünyada dengeleri değiştirdi. Enerji maliyetleri yükselirken, dünyada tedarik noktasında sıkıntılar yaşanmaya başladı. Oluşan enerji krizi nedeniyle özellikle Batı ülkelerinde birçok sektörde üretimde aksamalar yaşandı.

Uluslararası ticaret hukuku alanında uzman Avukat Faruk Aktay, "Türkiye'de yatırım yapmak ya da satın alma gerçekleştirmek için çalışmalar yapan yabancı yatırımcıların sayısında artış var. Daha çok küçük ve orta ölçekli sanayici, üreticilere ilgi duyuyorlar. Türkiye'deki bütün zorluklara rağmen çok dinamik bir dönem yaşanabilir. Yeter ki doğru stratejileri takip edelim" ifadelerini kullandı.

Bu durumun yüksek üretim kapasitesine sahip, kaliteli üretim yapabilen, coğrafi konumu gereği de ürünlerin tedariki noktasında büyük avantaja sahip Türkiye'ye ilgiyi artırdığına dikkat çeken Aktay, "Dünyanın içinden geçtiği ekonomik kriz ortamında Türkiye'ye olan ilgi arttı. Dünya çapında çok büyük yabancı yatırımcıların pek çoğu zaten Türkiye'de. Küçük ve orta ölçekli sanayicilere, üreticilere çok büyük ilgi var. Türkiye'den satın alma yapan yabancı firmalar, Türkiye'de üretilen ürünleri yurt dışına e-ticaret şirketleri aracılığıyla pazarlıyor. Bu alanda da satın alma sonrasındaki süreçte de şirketlere danışmanlık veriyoruz" diye konuştu.

Yabancı yatırımcıların Türkiye'den markayı veya şirketi alarak, ürün veya tedarik zincirine dahil etmeyi veya ayrı bir marka olarak büyütmeyi amaçladığına dikkat çeken Aktay, "Kozmetikten, evcil hayvan ürünleri üreten firmalara kadar çok çeşitli Türk üreticilere ilginin olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Türkiye'nin kendi içinde avantajları ve dezavantajları olduğunu vurgulayan Aktay, "Yabancı yatırımcı Türkiye'yi şu anda cazip görüyor. Burada risk değerlendirmesi yapan yabancı yatırımcı, özellikle Avrupa pazarındaki durgunluğu daha riskli buluyor. Örneğin; Ortadoğu'da yatırım yapan Batılı bir yatırımcı Türkiye ve Ortadoğu'nun yaşanan krizden daha az etkilendiğini düşünüyor. Türkiye'deki yüksek kurlar da Türkiye'yi cazip kılıyor. Türkiye'ye son zamanlarda artan ilgi var. Türkiye yaşanan çalkantılardan daha izole görülüyor. Avrupa'da yükselen enerji fiyatları nedeniyle bazı restoranlar dahi çalışamaz hale geldi. Avrupalı yatırımcı da bunu görüyor. Avrupa'da birçok üretici' Türkiye'ye üretim altyapısını nasıl kaydırabilirim?' diye çalışma yapıyor. Uzak Doğu'da yatırımları olan Avrupalı yatırımcılar dahi orayı sonlandırıp, Türkiye'de yatırım yapmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin doğunun batıya açılan kapısı olarak görüldüğünü belirten Aktay, "Geniş bir coğrafyaya açılan gerçek anlamda köprü görevi gören bir ülkeyiz. Çok fazla fırsat olan bir dönemdeyiz. Türk lojistik sektöründe de büyük fırsatlar var. Türkiye'deki bütün zorluklara rağmen çok dinamik bir dönem görüyorum. Yeter ki doğru stratejileri takip edelim" diye konuştu.