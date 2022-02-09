Uzman isim açıkladı! Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusları durdurabilir mi?

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Havacılık alanında yayınlar yapan Tolga Özbek, Youtube kanalında yayımladığı son videoda Rusya ve Ukrayna arasında yaşanabilecek olası savaşı değerlendirdi.

"Rusya ve Ukrayna arasında çok sıcak günlerin arefesindeyiz. İki tarafta savaşa hazırlanmış durumda" diyen Tolga Özbek, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin durumu ve kapasitesi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna'nın bağımsızlığına kavuştuğunu hatırlatan Özbek, şunları söyledi:

"Ukrayna ve Rusya'nın birlikte yürüttükleri birçok askeri proje vardı ama 2010'lu yıllar itibariyle bu ilişkiler bozuldu. En son 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle birlikte ilişkiler adeta dondu. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle birlikte özellikle bölgede oldukça aktif olan Ukrayna Donanması'nın büyük kısmı Rusların eline geçti. Aynı zamanda bölgede bulunan bazı hava üslerini de Ukrayna kaybetti."

Donbass bölgesinde ciddi bir Rus nüfusunun bulunduğunu aktaran Özbek, "Rusya bu bölgeyi Ukrayna'dan almak istiyor" dedi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin uçak filosunu 2 farklı modelin oluşturduğunu belirten Özbek şöyle devam etti:

"Bunlardan biri Su-27 diğeri de MİG-29. Su-27'ler nispeten MİG-29'lara göre daha genç uçaklar. Ancak bu uçakların en genci 1991 yılında Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne katılmış durumda. Zaman zaman bu uçakların modernizasyonları yapılıyor ancak günümüze göre ne kadar güncel tutuluyor bunlar soru işareti. Su-27'lerin üstüne Ruslar Su-30, arkasından da SU-35'i geliştirdi."

Uluslararası kaynaklara göre Ukrayna'nın elinde 50 adet Su-27 bulunduğunu ve bu uçaklardan oluşturulmuş 4 adet filonun görev yaptığını dile getiren Özbek, Ukrayna envanterinde bulunan MİG-29'ların ise yaş olarak Su-27'lerden daha yaşlı olduğunu sözlerine ekledi.

Özbek, Ukrayna'nın MİG-29'ları sürekli modernize ederek güncel tutmaya çalıştığını ifade etti.

Ukrayna'nın elinde çeşitli kaynaklara göre 70 adet MİG-29 bulunduğunu ancak bunlardan 40'ının aktif olarak tutulduğunu aktaran Özbek, Ukrayna'nın savaş uçaklarına uyguladığı modernizasyon hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Ukrayna'da askeri pilotların yılda ortalama 50 saat civarında uçuş gerçekleştirdiğini söyleyen Özbek, "Ancak bunlar uluslararası ve NATO standartlarına bakıldığında oldukça düşük saatler" dedi.

Ukrayna'nın hava savunma sistemleri

Tolga Özbek sözlerinin devamında Ukrayna'nın envanterinde bulunan hava savunma sistemlerini anlattı.

Ukrayna'nın ana hava savunma sistemini S-300'lerin oluşturduğunu belirten Tolga Özbek, "Ukrayna'nın en güvendikleri hava savunma sistemleri bunlar. Ukrayna'nın elinde bulunan bir başka hava savunma sistemi ise S-125 olarak adlandırılan hava savunma füzeleri. Bunlar 1960'ların teknolojisine sahip daha eski nesil füzeler" diye konuştu.

Ukrayna'nın elinde bulunan savaş uçağı sayısının Rusya'ya göre çok az ve yetersiz olduğunu ifade eden Özbek, "Ukrayna'nın Rusların olası büyük bir operasyonuna karşı tam olarak karşılık vermeleri çok zor" dedi.

Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini başta Kiev olmak üzere ülkenin çeşitli stratejik noktalarına konuşlandırdığını söyleyen Özbek şunları kaydetti:

"Bunların dışında özellikle helikopterlere karşı son derece etkili olan ve omuzdan atılabilen MANPADS tipi hava savunma füzelerinin farklı versiyonları var."

Ukrayna'nın SİHA envanteri

Ukrayna'nın SİHA envanteri hakında da konuşan Özbek, "Ukrayna'nın envaterinde Amerikan yapısı RQ11'lerden 72 adet bulunuyor. Bir başka insansız hava aracı ise Baykar tarafından imal edilen TB2" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın envanterinde bulunan Bayraktar TB2 sayısını artırmayı planladığını anlatan Özbek, "Hatta bu kapsamda Baykar'ın da girişimleriyle Ukrayna'da bir SİHA fabrikası açılması ve üretimin burada devam etmesi söz konusu" dedi.

Özbek, Bayraktar TB2'lerin terörle mücadelede çok etkin ve güçlü olduğunu ancak düzenli ve donanımlı bir orduya karşı kapasitelerinin sınırlı olduğunu ifade etti.

"Özellikle yerdeki düşman kuvvetlerinin elinde uzun menzilli hava savunma füzeleri varsa TB2'ler kolay hedef haline geliyor" diyen Özbek, Bayraktar TB2'lerin Donbass bölgesindeki Rus yanlısı milis güçlerine karşı etkili olabileceğini ancak donanımlı Rus ordusuna karşı TB2'lerin çok fazla etkili olmasının beklenmediğini söyledi.

Olası bir savaş durumunda mutlak hava hakimiyetinin Rusların elinde olacağını belirten Özbek, "Rusya için Ukrayna kolay bir hedef ve hızlı bir şekilde işgal edilebilir gibi gözüküyor" diye konuştu.