Uzman isim açıkladı: Tunus neden Türkiye'den ANKA-S aldı?

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Tunus Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ANKA-S İHA alımı için TUSAŞ ile bir sözleşme imzaladı. Anlaşma, 3 adet ANKA-S İHA ve 3 adet yer kontrol istasyonunun teslimi ile 52 Tunus Hava Kuvvetleri personelinin eğitimini kapsıyor. İhracatın maddi değerinin 80 milyon dolar tutarında olduğu belirtildi.

Yerli ve milli imkanlarla ürettiği SİHA'larla dünyada adından söz ettiren Türkiye, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'ın ardından Tunus'a da satış gerçekleştirecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), tarihinde ilk kez milli ve yerli tasarım insansız hava aracı ANKA-S'nin ihracatına imza attı.

Havacılık alanında yayınlar yapan Tolga Özbek, Youtube kanalında yayımladığı videoda konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

TUSAŞ'ın insansız hava araçları konusunda ilk defa bir ihracat başarısı yakaladığını kaydeden Özbek, ANKA S'in teknik özelliklerinden bahsetti.

Tunus'un yaklaşık 2 yıldır insansız hava araçları alımı konusunda bir ihale süreci yürüttüğünü aktaran Özbek, "Bundan yaklaşık 8 ay önce şöyle bir konu gündeme geldi; Tunus 6 adet İHA sistemi alacak ve bir imalat hattı Tunus'ta kurulacak. Bunun karşılığında da 240 milyon dolarlık bir anlaşma yapılacak. Fakat araya koronavirüs salgını girdi. Bütün devletler ana bütçelerini sağlık alanına yatırmak durumunda kaldılar ve devletlerin savunma bütçeleri kısıldı. Tunus'un bu adımı projenin küçültülmesine neden oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin Tunus'a 3 adet ANKA-S tipi İHA ve 3 adet de yer sistemi ihraç edeceğini dile getiren Özbek, bununla birlikte yedek parça ve eğitim hizmeti sunulacağını söyledi.

Türkiye'nin bazı sağlık ve askeri malzemeleri Tunus'a hibe ettiğini belirten Özbek, "Bunun arkasından bu anlaşma geldi. Bir taraftan bu malzemeler yaklaşık 5 milyon dolar civarındaydı arkasından 80 milyon dolarlık bir mal satışı yapıldı." dedi.

Bu tarz politikaların ABD, Çin gibi birçok ülke tarafından uzun yıllardır uygulandığını ifade eden Özbek, Tunus'un ardından başta Afrika ülkeleri olmak üzere diğer dünya ülkelerinin de ANKA almak için talepte bulunabileceğini sözlerine ekledi.

Libya meselesine değinen Özbek, Türkiye'nin verdiği destekle Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin darbeci Hafter güçlerini geri püskürttüğünü ve ülkenin önemli bir bölümünü yeniden kurtardığını ifade etti.

Tunus'un önemi

Türkiye'nin Libya'da bulunan ve Tunus sınırına çok yakın bir konumda olan Vatiyye Hava Üssü'ne çok ciddi bir yatırımlar yaptığını kaydeden Özbek, "Hemen hemen her gün Türkiye'den çeşitli nakliye uçakları gidiyor, malzemeler gidiyor, hava savunma sistemleri kuruldu, pist yeniden elden geçirildi, tekrar onarıldı ve burasının operasyonel bir kabiliyete sahip olması için ciddi bir altyapı çalışması kısa bir süre içinde gerçekleştirildi. Vatiyye Hava Üssü Tunus sınırına oldukça yakın. Burada bir adım atmak gerektiğinde size burada çok ciddi bir müttefik ülke lazım. İşte bu Tunus." ifadelerini kullandı.

Tunus'un Türkiye açısından önemli bir ülke olduğuna dikkat çeken Özbek, olası bir operasyonun bu ülke üzerinden gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

ANKA-S'in teknik özellikleri

ANKA-S hava aracının en önemli özelliklerinden birini, görüş hattı mesafesinin getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldıracak uydu üzerinden kontrol yeteneğine sahip olması oluşturuyor. Kalkış noktalarından başka bir yerde bulunan Operasyon Eğitim ve Simülatör Merkezi'ndeki kontrol istasyonlarına devirle birlikte 6 adet hava aracı aynı anda bu merkezden yönetilebilecek.

ANKA-S sisteminin geliştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte birçok operasyonel özellik de sisteme eklenmiş oldu.

En zorlayıcı şartlara göre dizayn edildi

Hava aracının çevresel koşullara (sıcaklık, nem, yağmur ve benzeri) dayanımı artırılırken, iniş ve kalkış rüzgar limitleri sınıfının en zorlayıcı şartlarına göre tasarlandı.Harekat ortamının ve İHA'ların olmazsa olmaz özellikleri arasında yer alan haberleşme sistemlerine yönelik güvenlik artırımı da önemli artılardan biri olacak. ANKA-S'de bulunan telsiz ve ağ haberleşme sistemleri milli kriptolu sistemlerle korunurken, şifreleme metotlarıyla verinin düşmana veya istenmeyen eller geçmesini engellemeye yönelik önlemler alındı.

Milli olarak geliştirilmiş full HD çözünürlükte gece ve gündüz kamerası, düşük ışık kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü sistemlerden oluşan keşif gözetleme sistemi yine ilk defa ANKA-S sistemiyle görev yapacak.Muharebe arama kurtarma özellikleriyle farklı görevlere yönelik yetkinlik artırımı da sağlandı. Uzak görüntü terminallerinin geliştirilmesiyle, birlikler tarafından kolayca taşınabilen 10 kilogramdan hafif görüntü alımını sağlayan terminaller sayesinde 50 kilometreye kadar faydalı yük görüntüsü gerçek zamanlı olarak alınabilir hale geldi.

ANKA-S hava araçlarında GPS sisteminden bağımsız radarla iniş-kalkış yeteneğine ek olarak pozisyon verisi üreten kritik cihazlara lazerle "konum düzeltme" eklenerek uçuş sırasında oluşabilecek GPS kayıpları ve karıştırmaları için önlemler alındı.Uçağın etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak da sistemin tüm bakım ara yüzlerinde yapısal iyileştirmeler yapıldı.