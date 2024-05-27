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Sağlık Uzman isim açıkladı: Teşhircilik ruh hastalığıdır
Sağlık

Uzman isim açıkladı: Teşhircilik ruh hastalığıdır

Yeniakit Publisher
2024-05-27 15:30:00 -
Uzman isim açıkladı: Teşhircilik ruh hastalığıdır

Toplumumuzda 'çıplaklık' her geçen gün artıyor. Pek çok kişi bu durumdan rahatsız olsa da moda ya da akım uğruna kendini teşhir edenlerin sayısı çığ gibi büyüyor. Uzman isim bu doğrultuda yaptığı açıklamada teşhirciliğin bir ruh hastalığı olduğunu ifade etti.

Medicana Sivas Hastanesinde görevli Uzman Klinik Psikolog Kerime Begüm Özkaya, artan çıplaklık üzerine yaptığı değerlendirmede teşhirciliğin aslında bir ruh hastalığı olduğuna değinerek, “Teşhircilik bir sergi bozukluğudur. Teşhircilik yapan kişilerde depresyon, kaygı, endişe, kendini gösterme, dikkat çekme çabası gibi olumsuz duygular var. Bu durum bizim karşımıza çok fazla çıkıyor. Bu duruma en büyük neden de psikolojik sebepler” dedi.

Teşhircilik cinsel organların, tanımadığı kişilere, yabancı kişilere haz ve doyum almak amacıyla göstermeye çalışılması teşhirciliktir diyen Özkaya, “Karşısındaki kişiyle mahrem bir ilişkisi olmadığı için bu durum psikoloji, cinsel sapma, cinsel sapkınlık olarak değerlendirilmekte. Teşhircilik, sergi bozukluğu olan kişilerde ciddi anlamda kişilik bozukluğuna denk geliyoruz. On sekiz yaşından sonra başlıyor. Genel tam bir kaynak olmamakla beraber erkeklerde daha fazla olduğu görülmekte ama son yıllarda sosyal medyada görüyoruz ki kadınlar erkeklerin oranını geçti. Teşhircilik yapan kişilerde depresyon, kaygı, endişe, kendini gösterme, dikkat çekme çabası gibi olumsuz duygular var. Bu durum bizim karşımıza çok fazla çıkıyor. Bu duruma en büyük neden de psikolojik sebepler. Teşhirciliğin nedeni çok fazla belli değil aslında ama kişinin yetiştirilme şekli, kişilik özellikleri çok fazla etkili” şeklinde konuştu.

“Teşhircilik cinsel sapkınlığın alanına giren bir hastalık”

Teşhircilik yapan kişilerin en önemli sebeplerinin güç gösterisi olduğunu belirten Özkaya, “Kendi güç ve kontrolünü karşı tarafa gösterme isteği taşıması ve güç bende mesajı vermesi. Veya da geçmiş yaşadığı taciz tecavüz tarzı olaylar olabilir. Anne, baba veya önceki kuşaklardan bir genetik aktarım olabilir. Anneden babadan gördüğü şeyleri karşı tarafı ileri yaşta gösterme ihtiyacı olabilir. Beğenilme arzusu olabilir. Annenin çocuğuna hamileyken o hamilelik sırasına geçirmiş olduğu travmatik olaylar, yas, deprem, ağır köpek saldırısı gibi durumların, travmatik boyutları anne karnında bebeğe negatif duygularla yansıyabilir. Bazı ailelerin yetiştirilme şekli olarak sen erkeksin. Şunu yapabilirsin. Erkekler böyledir. Kadınlar böyledir. Erkek değil misin? Cinsel organını göster, özel bölgeni aç göster tarzında olumsuz söylemlerle çocuk yetişiyor. Yetiştiği günden itibaren aslında bunun normal olduğunu görerek sosyal medyada, kendi hayatında bunu göstermeye çalışıyor. Son yıllarda sosyal medyada bu tarz davranışlar olumsuz tutumlar çok fazla. Tabii ki hiçbirini onaylamıyoruz. Hiçbirini tasvip etmiyoruz. Hepsi psikolojik bir vaka olarak aslında değerlendirilmesi gerekebilir. Teşhircilik aslında bir ruh hastalığı. Şöyle bir ruh hastalığı. Cinsel sapkınlığın alanına giren bir hastalık. Çünkü ne yapıyor kişi? Kendini gösteriyor. Cinsel sapma, cinsel işte hastalıkların altında cinsel sapma kategorisine giren bir hastalık ve tedavisi mümkün. Önemli olan düzenli bir ilaç tedavisi, kişiye düzenli bir psikoterapiyle tedavi almasını öneriyoruz. Eğer bu kişide ciddi anlamda kişilik bozukluğu varsa ve bunu kişilik bozukluğundan kaynaklı yapıyorsa orada ciddi anlamda tedavi almasını biz öneriyoruz ve tedavi oranı oldukça yüksek“ dedi.

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