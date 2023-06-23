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Yaşam Uzman isim açıkladı! Hava durumu belli oldu: Kurban Bayramı'nda ben yağış bekliyorum diyerek uyardı
Yaşam

Uzman isim açıkladı! Hava durumu belli oldu: Kurban Bayramı'nda ben yağış bekliyorum diyerek uyardı

Yeniakit Publisher
2023-06-23 21:53:00 - 2023-06-23 22:33:27
Uzman isim açıkladı! Hava durumu belli oldu: Kurban Bayramı'nda ben yağış bekliyorum diyerek uyardı

Uzman isim Kurban Bayramı gelmeden hava nasıl olacak hava konusunda bilgiler verdi. Yurt genelinde vatandaşlar bayram tatili hazırlığı yapıyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasından istifade etmek isteyen kişiler valizlerini hazırladı. Uzman paylaşımı bugün de bekliyorum. dediği o tavsiyeleri beraber görelim bakalım…Hava durumu için söylediği her tahmin tutan uzman son tahmininde tam anlamıyla ağızları açık bıraktı.

9 güne uzatılan Kurban Bayramı öncesi tatile çıkmak isteyen vatandaşlar için uyarı geldi. Bünyamin Sürmeli, uzun tatil döneminde merakla beklenen hava durumunu verilerini açıkladı.
Yurt genelinde vatandaşlar bayram tatili hazırlığı yapıyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasından istifade etmek isteyen kişiler valizlerini hazırladı. Bayram boyunca havanın nasıl olacağını Bünyamin Sürmeli açıkladı.

YAĞIŞLAR AZALIYOR

Bünyamin Sürmeli bayramda yağışların büyük ölçüde ülkemizden ayrılacağını belirterek, "Bayramın başında, Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ara ara yağış alabilir" dedi.

Sürmeli Marmara'da sağanak ihtimalini de değerlendirerek, "Bayramın 1.günü akşamı ile 2. günü sabahı aralığında Marmara için bir sağanak geçişi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İç Anadolu bölgesinde kısa süreli yağışların olabileceğini söyleyen Sürmeli, "Karadeniz için birkaç parti arkasından gelen günlerde de devam edecek şekilde yağış bekliyoruz" diye ekledi.

İSTANBUL 28-29 DERECELERDE, BAŞKENT 30'UN ÜZERİNDE
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çoğunlukla güneşli bir bayram olacağını vurgulayan Sürmeli, "Sıcaklarda artış trendinde pazara kadar Başkent 30 derecenin üzerine çıkmış olacak. İstanbul 27, 28, 29'larda" dedi.

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