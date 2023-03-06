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Kadın - Aile Uzman isim açıkladı | Giyim şekli sağlığı böyle etkiliyor!
Kadın - Aile

Uzman isim açıkladı | Giyim şekli sağlığı böyle etkiliyor!

Kadınların pek çoğu topuklu ayakkabı ve dar kıyafetler tercih ediyor. Uzmanlar ise kıyafet tercihinde yapılan hataların sağlığı olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 16:59:00 -
Uzman isim açıkladı | Giyim şekli sağlığı böyle etkiliyor!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, günde 4 mevsimin yaşandığı Ege ve Akdeniz kıyılarında kadınların daha güzel görünmek uğruna sağlığını riske attığını belirtti. Yüksek topuklu ayakkabı, daha ince gösteren lastikli kıyafetler ve damarlarda kan dolaşım düzenini bozacak kadar sıkı olan lastikli çorapların ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık problemlerine neden olduğunu belirten Uzman Dr. Mutlu Güngör, kadınların kıyafet seçiminde sadece görünüme değil sağlığını da dikkate almasını tavsiye etti.

Türkiye’de pek çok kadının yanlış kıyafet ve ayakkabı seçimine bağlı olarak genç yaşta çeşitli sağlık problemleri yaşadığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, 8 Mart hediyesi olarak sevdiği kadına giyim alacak olanların aldıkları hediyenin sağlıklı ve rahat olmasını da dikkat etmelerini istedi. Türkiye’de pek çok kadında genç yaşta olmalarına rağmen yanlış giyinmeye bağlı şikayetlerin her geçen gün arttığına dikkat çeken Uzman Dr. Mutlu Güngör, “Sağlıklı bir yaşam için uygun kıyafet ve giyim tarzı çok önemli. Özellikle aktivitelerin azaldığı uzun kış gecelerinde sürekli oturmak ya da zamanı yatarak geçirmek sağlık açısından ciddi sıkıntılara neden olabilir. Kadınlarımız gerek kıyafet seçiminde gerekse giyinmede sağlık ve rahatlıktan ziyade görünüme daha büyük önem veriyor. Bu durumu da sağlığı olumsuz etkiliyor. Daha güzel ve ince görünmek amacıyla hanımlar, seçtikleri kıyafetleri ile sağlıklarını olumsuz etkiliyor. Güzelliğini ve sağlığını korumak isteyen kadınlarımız kan dolaşımını olumsuz etkileyecek kıyafetlerden özellikle çok sıkı çorap ve streç pantolondan uzak dursun” dedi.

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