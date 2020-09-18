Uzman isim açıkladı! Fransa Yunanistan, GKRY ve Mısır'ı kullanarak Türkiye'yi güneyden kuşatmak istiyor

Türkiye ve Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilanı ile başlayan gerilim giderek tırmanıyor. Türkiye'nin meşru haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan bölgede provokatif hamlelerini sürdürüyor. Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan son olarak Fransa'dan Rafale tipi savaş uçakları ve fırkateynler almak için görüşmelere başladı.

1996 yılında yaşanan Kardak Krizi'nden bu yana Türkiye'ye karşı silahlanma yarışına giren Yunanistan'ın bu harcamaları ekonomisini adeta felç etti. Avrupa Birliği'nden aldığı borçlarla ayakta kalmaya çalışan Yunanistan'ın 2060 yılına kadar ödemesi gereken milyarlarca dolar borcu bulunuyor.

Gırtlağına kadar borç içinde olan Yunanistan'ın Fransa'da alacağı silahların parasını nasıl ödeyeceği ise merak konusu oldu.

Savunma Sanayii Politikaları Uzmanı Arda Mevlütoğlu, ekonomisi iflas eden Yunanistan'ın 10 yıllık silahlanma programını değerlendirdi. Kardak Krizi’nden sonra Yunanistan'ın ABD, Almanya ve Fransa ile çok sayıda büyük hacimli silah alım anlaşması imzaladığını belirten Mevlütoğlu, bu alımların bütçeye büyük yük getirdiğini ifade etti.

Yunan ekonomisinin 2008'den itibaren ağır bir ekonomik buhranın içerisine girdiği dile getiren Mevlütoğlu "Bu süreçte çok sayıda savunma projesi ya iptal edildi ya da ertelendi. 2009’dan itibaren uygulanan sıkı ekonomik tedbir ve tasarruf ortamında dahi Yunanistan, savunmaya gayrı safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 2,3’ünden az harcama yapmadı" dedi.

Yunanistan'ın kriz öncesi 7-10 milyar dolar olan savunma harcamalarının 2010 yılından bu yana kademeli olarak düşerek 5 milyar dolara kadar gerilediğini aktaran Mevlütoğlu, "Bu dönemde Yunanistan, pek çok yeni alım ve modernizasyon projesini rafa kaldırdı ancak harekât, eğitim ve idame giderlerinde büyük bir kesinti yapmadı. Başka bir deyişle elindeki imkân ve kabiliyetleri korumak için büyük gayret sarf etti." diye konuştu.

Projelerin alımları hemen başlamayabilir

Ekonomisi genel olarak turizme bağlı olan Yunanistan'ın koronavirüs salgınından büyük ölçüde etkilendiğini belirten Mevlütoğlu, bu süreçte Yunanistan'ın ciddi silah alımları yapamayacağını dile getirdi.

Mevlütoğlu, "Ancak Yunanistan elindeki bazı sistemleri satarak; ikinci el alım ve modernizasyon projeleri başlatarak daha küçük ancak daha etkin bir silahlı güç kurabilir. Almanya ve Fransa’nın jeopolitik motivasyonlu uygun kredi desteği ile son yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri ile hızla gelişen ilişkiler, bu projelerin finansmanı noktasında bazı avantajlar sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın amacı güneyden Türkiye'yi çevrelemek

Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakları ve fırkateyn alımı kararının bir anda alınmış "sürpriz" kararlar olmadığına dikkat çeken Mevlütoğlu sözlerini şöyle noktaladı:

"Yunanistan'ın bu kararları sürpriz değil. Açıklanma şekli ve zamanı bakımından siyasi nitelikte. Yeni firkateyn tipi henüz belirlenmemiş ancak Fransız FREMM sınıfı kuvvetli bir olasılık.

Esas olarak 18 Rafale uçağının alımı, uçak sayısının görece az olmasına rağmen dikkat çekici. Zira bu uçakların bir kısmı, Fransız Hava Kuvvetlerinden devredilecek. Yunan Başbakan Miçotakis, söz konusu uçakların 2021 yılında hizmete girmeye başlayacaklarını belirtmişti.

Fransa’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile imzalamış olduğu askeri iş birliği anlaşması kısa süre önce yürürlüğe girdi. Fransa, Rum kesimindeki hava ve deniz üslerinden ve tabii ayrıca Girit başta olmak üzere Yunan hava üslerinden faydalanabiliyor. İlaveten Rafale’ler aynı zamanda Mısır Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılıyor.

Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, Doğu Akdeniz’de Fransa–Mısır-Yunanistan mihverinin, modern ve ileri kabiliyetlere sahip Rafale savaş uçakları ve belki FREMM firkateynleri ile Türkiye’yi çevrelemeye çalıştığı söylenebilir."