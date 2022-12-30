Uzman isim açıkladı: Erdoğan-Esed görüşmesi için ışık yandı

Suriye'de araştırmalar yapan ve 20 gün önce bölgeden dönen Sosyolog ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Banu Dalaman, bölgede edindiği izlenimlere ilişkin Haber7'ye konuştu. Suriye'de Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerinde yaşananlara ilişkin konuşan Dalaman, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin operasyon bölgelerinde bir eğitim diplomasisi yürüttüğünü ve orada insanların yaşam alanlarını arttırmaya çalıştığını belirten Dalaman, "Çünkü orası yokluk bölgesi bir nevi. Orada yeniden yapılanmaya öncülük etmeye çalışıyor, danışmanlık yapıyor Türkiye" dedi.

"Federatif yapıya geçmek düşünülebilir"

Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin bilgiler veren Dalaman, buradaki en büyük sorunun mülklerle ilgili olduğunu söyledi. Banu Dalaman, "Mülk sahipleri evlerin, terk ettikleri anda başkaları oralara yerleşti. Bununla ilgili de uluslararası bir koruma kanunu yok. Diyelim Türkiye'deki göçmenler döndüler nereye gidecekler belli değil. Onların evlerinde başkaları oturuyor şu anda. Ancak bu Esat'la görüşmeler yapılarak çözüm bulunabilir ama bu bölgeyi de oluşturan en önemli güç Esat karşıtlığı. Dolayısıyla çözümle ilgili olarak belki federatif yapıya geçmek düşünülebilir. Bölge halkı için yerel meclisler üzerinden çözüm bulmak daha doğru olacak" şeklinde konuştu.

Toplu konutlar, okullar, camiler inşa ediliyor

Türkiye'nin operasyon bölgelerinde hayatı tekrar canlandırmak ve insanların dönüşünü sağlamak için büyük bir inşa başlattığını söyleyen Dalaman, "Afrin 50 bin kişilik bir ilçeyken, şuan 600 bin kişi oturuyor. Demek ki orada bir şeyler yapılmış. Orada toplu konutlar, okullar, camiler inşa ediliyor" dedi.

"Erdoğan-Esed görüşmesi için ışık yandı"

Dünkü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Rusya'da Suriye Savunma Bakanı ve istihbarat başkanı görüşmelerini değerlendiren Dalaman, "Türkiye, bu bölgeyle ilgili olarak sonuca varılması gerektiğini düşünüyor. Türkiye de çok yoruldu çünkü. Daimi olarak o bölgede olmak, asker bulundurmak danışmanlık yapmak maddi manevi yorucu bir süreç. Türkiye'de artık bir sonuca varsın istiyor. Üniter yapıya mı dönülecek, yoksa federatif bir yapıya mı gidilecek? ama Suriye'de bir çözüm olmasını bekliyor Türkiye. Zaten Rusya da aynı düşüncede. ABD zaten çekildi gibi. Dolayısıyla bir çözüm sürecine doğru yaklaşıyoruz gibi" yorumunda bulundu.

Olası Cumhurbaşkanı Erdoğan-Esad görüşmesi için "ışık yandı gibi geliyor bana" diyen Dalaman bu durumun biraz da Türkiye-Rusya ilişkilerine de bağlı olduğunu söyledi.

Haber7