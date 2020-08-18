Uzman isim açıkladı: Doğu Akdeniz'de savaş kapıda mı?

Seta Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, gerilimin had safhada olduğu Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Tarafların doğrudan bir sıcak çatışma içine girmemek için her yolu deneyeceğini belirten Pirinççi, "Böyle bir ihtimal yoktur diyemem açıkçası. Sıcak çatışma ihtimali var ama bunu yüksek ihtimal olarak görmüyorum çünkü sıcak bir çatışmanın taraflara yönelik bir maliyeti var. Yani Mısır'ın Libya'ya askeri angajmandan doğan bir maliyeti var . Mısır bunu ne kadar göze alabilir? Tartışma konusu. Aynı zamanda Fransa'nın kendisinden binlerce kilometre ilerde bir operasyonu ne kadar sürdürebilir?" diye konuştu.

"Yunanistan'ın başına gelecekleri düşünemiyorum"

Yunanistan'ın Türkiye ile bölgede çatışması durumunda perişan olacağını dile getiren Pirinçci, "Yunanistan'ın Türkiye ile karşı karşıya gelmesi halinde Yunanistan'ın başına gelecekleri düşünemiyorum. Dolayısıyla taraflar askeri çatışmadan kaçınmak için ellerinden geleni yapacaklar. Ancak günün sonunda şöyle bir risk görüyorum. Birinci risk bir kaza veya gerginliğin kontrol dışına çıkması ile bir çatışma yaşanabilir. İkincisi ise; taraflardan bir tanesinin provoke edilmesi ile bir çatışma ortaya çıkabilir. Böyle bir çatışma halinde bile misliyle karşılık verilmesi ile topyekun bir savaşa girilmeden müdahale edileceği ve tarafların da topyekun savaşa girmeden durmak isteyeceğini düşünüyorum" dedi.