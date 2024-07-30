Uzman isim açıkladı! Bu tarihlere dikkat sıcaklar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, İHA muhabirine haftalık hava durumunu değerlendirdi. Çelik, yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki günlere baktığımızda sıcaklıklar yavaş yavaş birkaç derece artacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerine çıkacak. Yağışlar ise sadece Doğu Karadeniz'de var artık” ifadesini kullandı.

"Hava çoğunlukla açık gidecek"

Doğu Karadeniz’de önümüzdeki bir hafta boyunca aralıklarla sağanak görüleceğini aktaran hava tahmin uzmanı Çelik, “Bu yağışlar özellikle çarşamba günü için Doğu Karadeniz'in doğusunda, özellikle kıyıya yakın kesimlerinde kuvvetli olma ihtimali var. Onun dışında batı iç ve güney bölgelerimizde bir hafta boyunca yağış beklemiyoruz. Hava çoğunlukla açık gidecek. Sıcaklıklarda mevsim normallerinin civarında” diye konuştu.

Saat 11.00 ile 16.00 arası dikkat

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini dile getiren Çelik, “Güneydoğu bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız öğlene doğru saat 11.00 ile akşam 16.00 saatleri arasında, özellikle kronik rahatsızlığı olan yaşlı vatandaşlarımızın mümkünse dışarıya çıkmamalarını veya şapka şemsiye gibi aksesuar kullanmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de beklenen hava sıcaklıkları

Ankara, İstanbul ve İzmir’de bu hafta beklenen sıcaklıkları da anlatan hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, şunları kaydetti:

“Ankara'da önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. En yüksek sıcaklıklar 30-32 derece arasında ancak hafta sonunda Ankara'da sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak. İstanbul'da sadece çarşamba günü için kuzey kesimlerinde kısa süreli bir yağış var. Yağış geçişi dışında İstanbul'da da yağış beklemiyoruz. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar da yine 30-32 derece civarında seyredecek. İzmir'de yağış beklentimiz yok. Hava az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklıklarda İzmir'de 35-36 derece civarında seyredecek.”

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