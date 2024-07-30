  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Yumaklı'dan başıboş köpek mesajı! Onlar için hapis cezası yolda...

Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Sivrisinekler İsrail’i vurdu! 46 ölü…

Erdoğan'dan CHP'ye 'Mavi Vatan' tepkisi: Birilerine göz kırpıyorlar

Diyanet'ten Paris Olimpiyatları'ndaki rezil görüntülere ilişkin açıklama

Yorumlara yazın SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! 3600 gün primle emekli olabilirler

Norveçliler duyurdu: Türkiye oraya petrolü çıkarmaya gidiyor! Yerin 3 bin metre altına inilecek

SGK uzmanı hesapladı! Emekliye ne kadar ödenecek?

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’ndan Paris çıkarması! Sıcak anlar yansıdı…

İsrail Lübnan’a girerse... Terör devletini Türkiye ve Erdoğan korkusu sardı
Yaşam Uzman isim açıkladı! Bu tarihlere dikkat sıcaklar geri dönüyor
Yaşam

Uzman isim açıkladı! Bu tarihlere dikkat sıcaklar geri dönüyor

Yeniakit Publisher
2024-07-30 22:37:00 -
Uzman isim açıkladı! Bu tarihlere dikkat sıcaklar geri dönüyor

Son bir haftadır sıcaklıklar mevsim normallerine dönmüştü. Uzman isim sıcaklıkların yeniden mevsim normalleri üzerine çıkacağı tarihi açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, İHA muhabirine haftalık hava durumunu değerlendirdi. Çelik, yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki günlere baktığımızda sıcaklıklar yavaş yavaş birkaç derece artacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerine çıkacak. Yağışlar ise sadece Doğu Karadeniz'de var artık” ifadesini kullandı.

"Hava çoğunlukla açık gidecek"

Doğu Karadeniz’de önümüzdeki bir hafta boyunca aralıklarla sağanak görüleceğini aktaran hava tahmin uzmanı Çelik, “Bu yağışlar özellikle çarşamba günü için Doğu Karadeniz'in doğusunda, özellikle kıyıya yakın kesimlerinde kuvvetli olma ihtimali var. Onun dışında batı iç ve güney bölgelerimizde bir hafta boyunca yağış beklemiyoruz. Hava çoğunlukla açık gidecek. Sıcaklıklarda mevsim normallerinin civarında” diye konuştu.

Saat 11.00 ile 16.00 arası dikkat

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini dile getiren Çelik, “Güneydoğu bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız öğlene doğru saat 11.00 ile akşam 16.00 saatleri arasında, özellikle kronik rahatsızlığı olan yaşlı vatandaşlarımızın mümkünse dışarıya çıkmamalarını veya şapka şemsiye gibi aksesuar kullanmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de beklenen hava sıcaklıkları

Ankara, İstanbul ve İzmir’de bu hafta beklenen sıcaklıkları da anlatan hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, şunları kaydetti:

“Ankara'da önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. En yüksek sıcaklıklar 30-32 derece arasında ancak hafta sonunda Ankara'da sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak. İstanbul'da sadece çarşamba günü için kuzey kesimlerinde kısa süreli bir yağış var. Yağış geçişi dışında İstanbul'da da yağış beklemiyoruz. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar da yine 30-32 derece civarında seyredecek. İzmir'de yağış beklentimiz yok. Hava az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklıklarda İzmir'de 35-36 derece civarında seyredecek.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'de bir örneği daha yok! Şaka değil gerçek bu yaylaya çıkılmıyor, iniliyor
Türkiye'de bir örneği daha yok! Şaka değil gerçek bu yaylaya çıkılmıyor, iniliyor

Yaşam

Türkiye'de bir örneği daha yok! Şaka değil gerçek bu yaylaya çıkılmıyor, iniliyor

Ekipler seferber oldu! 5 gün sonunda kurtarıldı
Ekipler seferber oldu! 5 gün sonunda kurtarıldı

Yaşam

Ekipler seferber oldu! 5 gün sonunda kurtarıldı

O ilimizde halk otobüsü dehşet saçtı
O ilimizde halk otobüsü dehşet saçtı

Yaşam

O ilimizde halk otobüsü dehşet saçtı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23