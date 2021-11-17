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Gündem Uzman isim açıkladı! Bu fiyata ev bulmak hayal olacak
Gündem

Uzman isim açıkladı! Bu fiyata ev bulmak hayal olacak

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Bucak, İstanbul'da ev fiyatlarının daha da artış göstereceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 10:57:00 -
Uzman isim açıkladı! Bu fiyata ev bulmak hayal olacak

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Mars Investment İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, 2 yıl içinde İstanbul'da 1 milyon TL'ye satılık konut bulmanın hayal olacağını söyledi.

Dünya'dan Leyla İlhan'ın haberine göre Gayrimenkulde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bucak, "Arz üretiminde ciddi sorunlar yaşanıyor, maliyetlerde ciddi artış var. Markalı bir projede maliyetin yüzde 70'i dövize endeksli, döviz artınca fiyatlar da artıyor. Ayrıca eskiden elinde parası olan biri gayrimenkul projesi geliştirebiliyordu. Şimdi ancak müteahhitlik sertifikası alan biri proje geliştirebiliyor. Buda üretimi etkiledi. Dolayısıyla maliyetler arttığı sürece fiyatlar artmaya devam edecek" dedi.

19 bin kişi vatandaşlık için ev aldı

Türkiye'nin gayrimenkul alanında geleceğinin parlak olduğunu söyleyen Bucak, "Sadece bizim satışını yaptığımız 8 bölgedeki projelerimize 87 ülkeden yatırım geliyor. Afrika, Avrupa ve Doğu Asya'dan gelip konut alıyorlar. Dünyada her yıl 2 milyon kişi farklı ülkelerde çeşitli nedenlerle yatırım yapıyor.

Türkiye özellikle fiyat değer anlamında dünyada birinci. Bunu gören bir Amerikalı, Avrupalı kendi ülkesindeki ucuz kredi ile Türkiye'de yatırım yaparak kar ediyor. Genel olarak alımların yüzde 70'i vatandaşlık üzerine. İranlılar pasaportları dünyada tanınmadığı için Türk vatandaşlığı ile bunu aşıyor, Çinliler Türk vatandaşlığı ile İngiltere borsasına açılıyor. Dolayısıyla dünyada bir vatandaşlık pazarı oluşmuş durumda. Bizim yaptığımız saha çalışmasında 2021 yılında 17 bin ile 19 bin kişinin Türkiye'de vatandaşlık amaçlı gayrimenkul aldığını gösteriyor" açıklamasını yaptı.

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