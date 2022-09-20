Uzman isim açıkladı! Akaryakıt fiyatları düşmeye devam edecek mi?

Dünyanın büyük ekonomilerinde rekor kıran ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası Fed öncülüğünde olağandışı faiz artırımları hızlandı. Bununla beraber dünya ekonomileri üzerinde 'Resesyon' çanları çalmaya başladı.

Merkez bankalarının daha yüksek tondan faiz artırım enstrümanını kullanması resesyon endişelerini alevlendirirken, brent petrol 90 dolar psikolojik sınırının altına kadar geriledi. Resesyon ihtimallerinin güçlenmesi sanayinin önemli ham maddelerinden petrolün talebini kısacağı beklentisi düşüşün nedeni olarak göze çarptı.

Havacılık sektörü petroldeki düşüşü sınırlandırıyor

Kovid-19 pandemisi sonrası havacılık sektörünün canlanması ve küresel ulaştırmanın hızlanması petrolde düşüşleri sınırlandırdı.

ABD'den yeni petrol hamlesi

Öte yandan, yüksek faiz artırımları sonrası teknik olarak resesyona giren ABD'de Enerji Bakanlığı'ndan yeni petrol hamlesi geldi. Buna göre ABD ham petrol tedarik etmek için yeni bir satış bildirimi yayımladı. Açıklamada, kasımdan itibaren teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağı ifade edildi.

Suud petrolünde vanalar açıldı

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatı 7,38 milyon varile yükseldiği bildirilirken, bu rakam 2,5 yıllık ülkenin en yüksek petrol ihracatı oldu.

Petrol fiyatları için kilit Rusya-Ukrayna krizi

Brent petrol tarafında sıkı para politikaları neticesinde yaşanan düşüşler sonrası benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Uzmanlar özellikle Rusya-Ukrayna tarafında da gelecek olumlu bir haber akışının olması durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt ürünleri için yeni indirim gelebileceğini vurguluyor.

Benzin ve mazon fiyatı güncelleniyor: Yeni indirim geldi

Bren petrol tarafındaki dalgalanmalar nedeniyle benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere bayiler akaryakıt pompa fiyatlarını güncelliyor. Son gelen habere göre motorin fiyatları için 1,76 TL indirim yapıldı.

Peki akaryakıt fiyatları için belirleyici olan petrol fiyatları için düşüş sürecek mi?

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen'in Sabah Gazetesi'ne yaptığı değerlendirme şöyle:

"Petrol fiyatları tarafında iyimser değilim. Yani satış baskısının önümüzdeki dönemde süreceğini düşünüyorum. Dünyada ciddi anlamda resesyon endişesi var.

Çin ekonomisi yavaşlıyor, Avrupa yavaşlıyor, ABD yavaşlıyor. Peki neden petrol talebi hala yüksek seyrediyor? Bunun nedeni havacılık sektörü.

Havacılık sektöründeki canlanma petrol talebini beraberinde getiriyor. Havacılık sektörünün kış aylarında yavaşlaması sonrası petrolde satış baskısını artırıp resesyon fiyatlamasının öne çıkmasına neden olabilir.

Ben bu nedenlerle petrolde 90 dolar civarının altında fiyatlamaların oluşacağını düşünüyorum. Burada OPEC arz kısıntısına gitmezse eğer 80-85 dolar bandı gelebilir.

Bu seviyeler gayet makul seviyeler. Çünkü resesyon endişeleri ciddi anlamda baskın. Bunun petrolde fiyatlamalara yansıması kaçınılmaz.

Dediğim gibi özellikle havacılık sektörünün iyi gidiyor olması ve OPEC'in petrol fiyatlarını yüksek tutma istediği ile arz kısıntılarına gitmesi satış baskını sınırlandı.

Ancak ben resesyon endişeriyle bu satış baskısının devam edeceğini ve kolay kolay da brent petrolde 100 dolar psikolojik bandının aşılacağını önümüzdeki dönemde düşünmüyorum."